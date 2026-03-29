"Azuri" promijenili plan: Nema treninga u Zenici!

Dragan Šutvić
Iako je bilo najavljeno da će izabranici Đenara Gatuza odraditi trening na Bilinom polju, to se neće desiti.

Italijani neće trenirati na Bilinom polju Izvor: Isabella BONOTTO / AFP / Profimedia

Fudbalske reprezentacije BiH i Italije sastaće se u utorak u Zenici (20.45) u finalu baraža za odlazak na Mundijal, koji se predstojećeg ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

Pobjednik ovog dvomeča steći će pravo nastupa na predstojećoj planetarnoj smotri i u grupnoj fazi zaigrati protiv Kanade, Katara i Švajcarske. Već unazad nekoliko nema ulaznica za ovaj susret nema u prodaji, pa se očekuje da izabranici Sergeja Barbareza imaju najveću podršku u posljednjih nekoliko godina.

Dva dana prije utakmice na Bilinom polju, došlo je do promjena u rasporedu medijskih aktivnosti reprezentacije Italije. Prvobitno je bilo planirano da "azuri" sutra (ponedjeljak) od 17.00 časova obave konferenciju za novinare, dok bi sat kasnije počeo zvanični trening.

Međutim, došlo je do korekcija, pa će tako Đenaro Gatuzo i izabranici od 19.00 časova samo izaći na travnjak zeničkog stadiona, bez treninga, dok će obraćanje medijima uslijediti u 19.15 časova.

Podsjetimo, BiH je u polufinalu baraža trijumfovala u Kardifu nad Velsom nakon izvođenja jedanaesteraca, dok je Italija iz borbe za Mundijal eliminisala Sjevernu Irsku.

