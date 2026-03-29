"U ovakvim slučajevima odlučuje talenat!" Bivši reprezentativci Italije poručili Gatuzu: On mora da počne meč u Zenici!

Antonio di Natale i Alberiko Evani mišljenja su da mladi Pio Espozito treba od prvog minuta da istrči na teren Bilinog polja.

Reprezentacija BiH odmjeriće snage sa Italijom u finalu baraža za plasman na Mundijal, koji se predstojećeg ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku. Jednog od putnika na planetarnu fudbalsku smotru saznaćemo u utorak uveče. Meč na rasprodatom Bilinom polju počinje u 20.45 časova, a italijanska javnost dva dana prije meča u Zenici bruji o startnoj postavi koju bi selektor "azura" Đenaro Gatuzo trebalo da pošalje na teren.

Tako su Antonio di Natale i Alberiko Evani, bivši reprezentativci Italije, mišljenja da bi od prvog minuta na terenu da se nađe mladi napadač Pio Espozito, koji ove sezone bilježi odlične brojke u dresu Intera. Ofanzivac rođen 2005. godine ove sezone je na 28 mečeva u Seriji A postigao šest golova, čemu je dodao i četiri asistencije.

Takođe, na 9 mečeva u Ligi šampiona dva puta je pogodio te isto toliko puta asistirao saigračima, dok je u seniorskoj reprezentaciji do sada nastupio šest puta i postigao tri pogotka. Međutim, samo se jednom našao u startnoj postavi, u novembru prošle godine, u ubjedljivom porazu od Norveške (1:4).

Bivši italijanski dvojac smatra da je sada pravo vrijeme da se ponovo nađe u startnih 11, umjesto Matea Retegija, koji je sa Mojzeom Kinom činio napadački tandem Italije kako u polufinalu baraža za Mundijal, tako i cijelim tokom kvalifikacionog ciklusa.

"Veoma je važno da se Italija vrati na Svjetsko prvenstvo. Zbog toga bih uvijek birao Espozita u prvih 11", riječi su bivšeg golgetera Udinezea, koji je 42 puta oblačio dres sa državnim grbom, postigavši 11 pogodaka.

Sjajne partije Espozito je bilježio i u mladoj reprezentaciji Italije. Tako je na 11 mečeva bio strijelac 7 puta.

"Svi vidimo njegov potencijal i uprkos tome što je veoma mlad, redovno igra za veliki klub kao što je Inter bez straha od greške ili bilo kakvog pritiska. Može da postane igrač na najvišem mogućem nivou. Italiji je najveći protivnik trenutno vrijeme jer ga nema. Igrači su u nedjelju stigli u trening-kamp nakon klupskih obaveza, nisu ni imali pravi trening u ponedjeljak i već u četvrtak su morali da igraju. Sve što možete da uradite u takvoj situaciji jeste da izaberete igrače koji se najbolje uklapaju u vaše ideje. Nije, međutim, uvijek jednostavno uklopiti rezultate i igru. U takvim slučajevima je potreban talenat", istakao je Evani, koji je od 2018. do 2023. godine bio pomoćnik Robertu Manćiniju na klupi Italije. Takođe, za reprezentaciju je igrao 15 puta, u periodu od 1991. do 1994. godine.

Koja god od ove dvije ekipe izađe kao pobjednik iz ovog duela, u grupnoj fazi Mundijala igraće protiv Kanade, Katara i Švajcarske.

