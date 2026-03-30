Prije Zenice, Novak Đoković svratio u Visoko

Najbolji teniser svih vremena ponovo u društvu Semira Osmanagića.

Novak Đoković doputovao je u BiH, gdje će u utorak prisustvovati baraž utakmici za plasman na Svjetsko prvenstvo između BiH i Italije.

Ipak, prije odlaska u Zenicu, Đoković je odlučio da posjeti prijatelja Semira Osmanagića, pa se uputio u Visoko.

Najbolji teniser svih vremena izazvao je potpuno oduševljenje u BiH, s obzirom na to da će se naći na tribinama "Bilinog polja".

Jednu od najvažnijih utakmica u istoriji "zmajevi" će igrati u utorak od 20.45 protiv "azura", a pobjednik će izboriti mjesto među 48 ekipa na Svjetskom prvenstvu, koje će predstojećeg ljeta orgnaizovati SAD, Kanada i Meksiko