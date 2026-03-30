Italijani uvjereni u prolaz na Mundijal: Znamo da nas čeka teška utakmica, ali spremni smo

Bojan Jakovljević
Selektor "azura" Đenaro Gazuto i kapiten Đanluiđi Donaruma održali konferenciju za medije po dolasku u BiH.

Đenaro Gatuzo i Đanluiđi Donaruma najavili utakmicu BiH Italija Izvor: Gonzales Photo/FCI / imago sportfotodienst / Profimedia

BiH i Italija sastaju se u utorak u finalu baraža, a ulog je najveći mogući - plasman na Svjetsko prvenstvo.

Došle su dvije reprezentacije do završne faze i jedan korak nedostaje im za odlazak na Mundijal 2026, koji će organizovati SAD, Kanada i Meksiko.

Italijani su danas doputovali u BiH, upoznali se sa stadionom gdje će odmjeriti snage sa "zmajevima", a nakon toga su se selektor Đenaro Gazuto i Đanluiđi Donaruma obratili novinarima.

"Osjećam se isto kao i u Bergamu jer znam šta se od nas očekuje. Nadam se da će cijela Italija i sutra biti uz nas. Znamo da nas čeka teška utakmica, ali spremni smo da damo maksimum i da ostavimo sve na terenu što je najbitnije", izjavio je Gatuzo, a prenosi Oslobođenje.

Često su Italijani bili otpisivani, a tada su igrali najbolje. Sada su u ulozi favorita, ali neće biti lako na terenu "Bilinog polja".

"Sada imamo dobru ekipu i mislim da ćemo bolje igrati sutra nego u četvrtak", rekao je popularni Rino.

Gatuzo izuzetno cijeni bh. selektora Sergeja Barbareza.

"Sergej je veliki igrač i znam da voli poker, sjećam ga se kada je imao plavu kosu i kada je igrao za Bayer i HSV", našalio se Gatuzo.

Prokomentarisao je i selektor Italije slavlje njegovih igrača nakon što su saznali da će u finalu baraža za pobjednika imati BiH, a ne Vels.

"Slavlje naših? Nije mi se to svidjelo, malo su se Dimarko i društvo opustili, ali mi gajimo veliko poštovanje prema BiH", rekao je Gatuzo.

Izvor: Copyright (c) 2025 Marta Fernandez Jimenez/Shutterstock. No use without permission.

Čuvar mreže Đanluiđi Donaruma vjeruje u "azure".

"Sve u svemu to je dobra i organizovana ekipe, nadam se da ćemo ih zaustaviti i da ćemo se plasirati na Svjetsko prvenstvo", rekao je kapiten Italije.

Duel BiH - Italija na programu je u utorak od 20.45.

