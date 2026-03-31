Italijani poslali "špijuna" na trening Bosne i Hercegovine: Izvadio telefon i snimao sve pred meč odluke

Na treningu Bosne i Hercegovine bio je i jedan italijanski vojnik što je izazvalo veliku pažnju od strane tamošnjih medija koji tvrde da je špijun...

Bosna i Hercegovina večeras dočekuje Italiju u Zenici (20.45 časova) u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo. Sve staje u 90 i kusur minuta. Uoči utakmice je došlo do haosa na treningu domaćeg tima i tamošnji mediji tvrde da je bila "špijunaža".

"Na treningu u Butmiru se desio incident jer je trening snimao jedan vojnik EUFOR-a čija se baza nalazi odmah uz kamp. Italijanski vojnik je ostao u blizini terena pošto je prošlo prvih 15 minuta koliko je trening bio otvoren za javnost", navodi se u tekstu portala Klix.

Istaknuto je da su novinari i reporteri napustili svoje pozicije i da je spomenuti vojnik duže ostao tu, poslije čega su ljudi u reprezentaciji shvatili da je mobilnim telefonom snimao trening. Navodno će Bosna da uputi pritužbu misiji EUFOR-a zbog ovoga.

Očekuje se da će stadion da bude ispunjen do posljednjeg mjesta, a meč će da gleda i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković koji je stigao u BiH.