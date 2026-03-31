logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Italijani poslali "špijuna" na trening Bosne i Hercegovine: Izvadio telefon i snimao sve pred meč odluke

Autor Bojan Jakovljević
Na treningu Bosne i Hercegovine bio je i jedan italijanski vojnik što je izazvalo veliku pažnju od strane tamošnjih medija koji tvrde da je špijun...

Zmajevi, reprezentacija BiH Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Bosna i Hercegovina večeras dočekuje Italiju u Zenici (20.45 časova) u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo. Sve staje u 90 i kusur minuta. Uoči utakmice je došlo do haosa na treningu domaćeg tima i tamošnji mediji tvrde da je bila "špijunaža".

"Na treningu u Butmiru se desio incident jer je trening snimao jedan vojnik EUFOR-a čija se baza nalazi odmah uz kamp. Italijanski vojnik je ostao u blizini terena pošto je prošlo prvih 15 minuta koliko je trening bio otvoren za javnost", navodi se u tekstu portala Klix.

Istaknuto je da su novinari i reporteri napustili svoje pozicije i da je spomenuti vojnik duže ostao tu, poslije čega su ljudi u reprezentaciji shvatili da je mobilnim telefonom snimao trening. Navodno će Bosna da uputi pritužbu misiji EUFOR-a zbog ovoga.

Očekuje se da će stadion da bude ispunjen do posljednjeg mjesta, a meč će da gleda i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković koji je stigao u BiH.

Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH Italija baraž Svjetsko prvenstvo Mundijal 2026

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Bob Rock

Ma dajte ljudi...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC