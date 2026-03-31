Džanan Musa poslao poruku "zmajevima" pred meč decenije: "Ova utakmica znači jedinstvo svih nas!"

Reprezentativac BiH pružio je podršku "zmajevima" pred istorijski meč.

Izvor: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH večeras u Zenici igra meč decenije.

Na Bilinom polju, sa početkom u 20.45 časova, izabranici Sergeja Barbareza ukrstiće koplja sa selekcijom Italije, a uspješniji tim iz ovog duela izboriće nastup na Svjetskom prvenstvu koje se predstojećeg ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Zmajevi" će pred rasprodatim tribinama imati ogromnu podršku, a riječi ohrabrenja pred okršaj koji mnogo znači za budućnost bh. fudbala stigle su i od Džanana Muse, košarkaškog reprezentativca BiH i prvotimca Dubaija.

"Danas je veliki dan za sve Bosance i Hercegovce. Utakmica protiv Italije ne znači samo plasman na Svjetsko prvenstvo, nego znači i jedinstvo svih nas Bosanaca i Hercegovaca, da se ujedinimo, da pomognemo našoj fudbalskoj reprezentaciji, da ostvari još jedan uspjeh, da nas učini najponosnijima kao što su do sada učinili bezbroj puta Uz vas smo, volimo vas i idemo do pobjede. Idemo Zmajevi", riječi su kojima je Musa najavio večerašnji meč.

Pogledajte 00:23 Džanan Musa pred utakmicu BiH - Italija Izvor: KK Dubai Izvor: KK Dubai

Ukoliko bh. reprezentacija izbori plasman na Mundijal, u grupnoj fazi će igrati protiv Kanade, Katara i Švajcarske.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)