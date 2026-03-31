logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džanan Musa poslao poruku "zmajevima" pred meč decenije: "Ova utakmica znači jedinstvo svih nas!"

Džanan Musa poslao poruku "zmajevima" pred meč decenije: "Ova utakmica znači jedinstvo svih nas!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Reprezentativac BiH pružio je podršku "zmajevima" pred istorijski meč.

Džanan Musa o utakmici BiH Italija Izvor: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH večeras u Zenici igra meč decenije.

Na Bilinom polju, sa početkom u 20.45 časova, izabranici Sergeja Barbareza ukrstiće koplja sa selekcijom Italije, a uspješniji tim iz ovog duela izboriće nastup na Svjetskom prvenstvu koje se predstojećeg ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Zmajevi" će pred rasprodatim tribinama imati ogromnu podršku, a riječi ohrabrenja pred okršaj koji mnogo znači za budućnost bh. fudbala stigle su i od Džanana Muse, košarkaškog reprezentativca BiH i prvotimca Dubaija.

"Danas je veliki dan za sve Bosance i Hercegovce. Utakmica protiv Italije ne znači samo plasman na Svjetsko prvenstvo, nego znači i jedinstvo svih nas Bosanaca i Hercegovaca, da se ujedinimo, da pomognemo našoj fudbalskoj reprezentaciji, da ostvari još jedan uspjeh, da nas učini najponosnijima kao što su do sada učinili bezbroj puta Uz vas smo, volimo vas i idemo do pobjede. Idemo Zmajevi", riječi su kojima je Musa najavio večerašnji meč.

Pogledajte

00:23
Džanan Musa pred utakmicu BiH - Italija
Izvor: KK Dubai
Izvor: KK Dubai

Ukoliko bh. reprezentacija izbori plasman na Mundijal, u grupnoj fazi će igrati protiv Kanade, Katara i Švajcarske.

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džanan Musa zmajevi BiH Italija fudbal Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC