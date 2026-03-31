Prvi čovjek UEFA biće gost na večerašnjoj baraž utakmici BiH - Italija.
Predsjednik UEFA Aleksander Čeferin doputovao je danas u Bosnu i Hercegovinu, gdje će prisustvovati utakmici finala baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će biti odigrana večeras na stadionu "Bilino polje" u Zenici (20.45).
Na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu predsjednika UEFA dočekao je predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković.
Predsjednik UEFA stigao u BiH: Vico Zeljković ugostio Aleksandera Čeferina
Osim Čeferina, u našu zemlju su stigli i zamjenici generalnog sekretara UEFA, Zoran Laković i Đorđo Marketi.
Dolazak prvog čovjeka evropskog fudbala dodatno potvrđuje značaj susreta koji očekuje reprezentaciju BiH, kao i pažnju koju UEFA posvećuje dešavanjima u bh. fudbalu.
