Hladan kao led i kada je Donaruma na golu, sa 18 ide na Mundijal! "Ovo se ne može opisati"!

Kerim Alajbegović odigrao još jednu dobru partiju u dresu BIH i još jednom bio siguran sa penala kada je bilo najpotrebnije.

Bosna i Hercegovina proslavlja svoj drugi plasman na Mundijal poslije nevjerovatne večeri u Zenici, gdje je na koljena pao četverostruki svjetski prvak Italija.

Poveli su "Azuri", ali su "zmajevi" uspjeli golom Tabakovića da izjednače i izbore produžetke, da bi sve bilo odlučeno u penal-seriji.

Jedan od junaka je Kerim Alajbegović . Iako je bio najmlađi na terenu, pružio je još jednu sjajnu partiju i sa 18 godina naći će se sa svojim saigračima na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, dok je Italija već treći put zaredom ostala bez Mundijala.

"Ne može se opisati ovaj osjećaj. Ja sam znao odmah da ćemo mi ovo dobiti. Nemam riječi.. Sa 18 godina igrati prvo Svjetsko prvenstvo, ne znam je li puno ljudi to uradilo. Tako sam ponosan na ekipu, borili smo se do kraja, to je naš mentalitet, mi se nikada ne predajemo“, rekao je Alajbegović odmah poslije meča.

Kao i protiv Velsa kada je pogodio odlučujući penal za plasman u finale baraža i ove večeri bio je hladan kao led u penal-seriji, čak i kada je ispred njega stao veliki Đanluiđi Donaruma.

"Kad mi je rekao trener da ću ući na poluvremenu želio sam da radim ono što sam uvijek radio i mislim da sam se dobro pokazao. Došli su ti penali, ja sam isto bio na listi izvođača i znao sam da ću ga dati, nema veze ko je na golu. To je to", rekao je reprezentativac Bih i zahvalio se publici.

"Hvala svima što su bili danas na stadionu, atmosfera jebila brutalna ne znam da li to ima igdje u Evropi. Idemo svi da slavimo", poručio je Alajbegović.