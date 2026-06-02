"Draženu pravio pakao, Srbija ga obožavala": Ko je bio Rik Adelman i šta mu Hrvati nikad nisu oprostili?

Rik Adelman bio je trener kog su obožavali Srbi i navijači i igrači, dok ga Dražen Petrović nije volio jer mu nije dao šansu.

Rik Adelman (79) je nažalost preminuo. Važi za jednog od najboljih trenera u istoriji NBA lige. Ima ukupno 1042 pobjede u karijeri i po tome je na 10. mjestu najuspješnijih. Ujedno je i trener kog su srpski navijači i srpski igrači obožavali, dok ga Dražen Petrović i Hrvati nisu voleli.

Zašto? Razlog je prost. Adelman nije davao šansu Petroviću da igra u Portlandu. Rik je u karijeri vodio Blejzerse, Golden Stejt, Sakramento, Hjuston i Minesotu. Počeo je baš u Portlandu gdje je bio prvo asistent (od 1983. do 1989. godine), pa onda i glavni trener (od 1989. do 1994. godine).

Upravo je te 1989. godine u Ameriku iz Cibone stigao jedan od najboljih igrača u istoriji jugoslovenske košarke - Dražen Petrović. Došao je sa željom da se dokaže i da pokaže šta sve zna i ume ali je postojao jedan veliki problem. Trener Adelman mu nije vjerovao i nije mu dao šansu.

Koliko god da se trudio na treninzima, pokušavao, nije dobio minutažu. Adelman je više vjerovao Klajdu Dreksleru i Teriju Porteru i nije mogao da pokaže šta može. Imao je prosjek od 7.4 poena za 12 minuta po meču. U narednoj sezoni je stigao i Deni Ejdnž i minutaža Hrvata je dodatno opala, na samo sedam minuta.

"Nemam ništa da kažem Adelmanu niti on ima meni nešto da kaže. Prošlo je 18 mjeseci, to je previše. Moram da odem odavdje da bih se dokazao. Nikada u karijeri nisam sjedio na klupi i ne pada mi na pamet da to radim u Portlandu", rekao je Dražen u jednoj od tadašnjih izjava.

Želja se ostvarila i Adelmanu i Petroviću, trejdovan je u Nju Džerzi i tamo je pokazao šta umije. U sezoni 1990/91 je odigrao 43 meča sa prosekom od 12,6 poena, pa je u narednoj odigrao 82 meča uz prosjek od 20.6 poena, a onda u svojoj posljednjoj sezoni u karijeri je na 70 mečeva imao prosjek od 22.3 poena po utakmici. Nažalost, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj 7. juna 1993. godine.

Divac: Adelman je moj omiljeni trener

Potpuno drugačiji odnos imao je Adelman prema srpskim košarkašima zbog čega su ga voljeli i srpski navijači. Rik je bio tvorac čuvene generacije Sakramenta i tamo je bio od 1999. do 2006. godine. Radio je sa Peđom Stojakovićem i Vlade Divcem.

"Prepoznao je unikatan talenat koji je ta grupa igrača imala. Taj čovek je moj omiljeni trener", rekao je Divac jednom prilikom.

Sa Adelmanom na klupi Kingsi su bili jedan od najuspješnijih timova u NBA ligi. Svake godine pod njegovim vođstvom su prolazili u plej-of. Dva puta je igrao u NBA finalima, dva puta sa Portlandom (poraz od Detroita 1990. i Čikaga 1992. godine). Sa Kingsima je došao do finala Zapada 2002. godine ali su u sedmom meču izgubili od Lejkersa u kontroverznom meču u kom mnogi i dan danas tvrde da su Kingsi pokradeni sramnim odlukama sudija.

Denver se oprostio od Adelmana

Rik Adleman ostavio je iza sebe šestoro djece od kojih je najpoznatiji svakako Dejvid Adelman. Trener Denvera i Nikole Jokića. Od njega su se oprostili i Nagetsi.

"Veoma smo tužni zbog vijesti od smrti člana Kuće slavnih Rika Adelmana. Naše misli su sa našim trenerom Dejvidom i celom porodicom Adelman, kao i sa njegovim prijateljima i svima onima koji su imali sreću da upoznaju Rika", stoji u saopštenju Nagetsa.

Interesantno je i da Rik Adleman drži rekord NBA lige pošto je sa Hjustonom 2008. godine vezao čak 22 meča bez poraza što do sada nikom drugom nije pošlo za rukom.

"Trener Adelman je Hjuston vodio sa profesionalizmom, integritetom i posvećenošću. Njegova uloga u vođenju tima tokom te serije od 22 pobjede je jedno od najvećih ostvarenja u našoj istoriji i zauvijek ćemo to pamtiti", piše u saopštenju Roketsa.