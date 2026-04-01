Nije bilo lako, ali to je naš put! Barbarez nakon epskog uspjeha: Vjerovali smo, nikad mirniji govor nisam imao pred meč

Sergej Barbarez sumirao je utiske nakon trijumfa nad Italijom i izborenog Mundijala.

Fudbalska reprezentacija BiH izborila je plasman na Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku!

Izabranici Sergeja Barbareza trijumfovali su nad Italijom poslije boljeg izvođenja penala i nakon 12 godina pauze stekli pravo da se nadmeću sa najjačim selekcijama svijeta. Morali su "zmajevi" i u polufinalu baraža protiv Velsa i večeras protiv Italije u Zenici da igraju produžetke i izvode jedanaesterce, da dostižu prednost rivala, ali su smogli snage da se izdignu iznad situacije.

"Nije bilo jednostavno, ali to je valjda naš put", rekao je za BHT 1 poslije meča selektor Barbarez, nastavivši:

"U prvom poluvremenu smo u par navrata imali neke probleme jer nismo imali kontrolu igre, nismo imali organizacije. Nismo stajali gdje je trebalo, nismo vodili računa o protivniku. Zato i jesmo primili 3-4 kontri, ali srećom nismo primili gol. Međutim, protiv jedne ovakve svjetske ekipe koje zna da se brani sa 10 igrača, vrlo je teško nešto uraditi. Vjerovali smo od prvog momenta, nikad mirnije i jednostavnije nisam odradio govor pred utakmicu. Stvarno sam bio ponosan, to sam im rekao sto puta, izađite i uživajte, zbog ovih stvari smo i postali to što jesmo. Vidio sam im i u očima, zahvaljuju se na emocijama sa moje strane, ja ih stvarno volim i obožavam jer su momci sa karakterom. To je i bila vizija čitave priče, dovesti takve momke koji će biti ponosni. Na kraju, opet smo dvije godine ispred plana, sad moramo svake dvije godine na turnir ići."

Barbarez je u startnoj postavi napravio jednu izmjenu u odnosu na duel sa Velsom. Umjesto Benjamina Tahirovića, u igri je bio Ivan Bašić.

"Bilo je tu dosta nekih razmišljanja i sa Kerimom Alajbegovićem, da počne umjesto Bajraktarevića jer je Esmir imao brutalnih 120 minuta. Taj momak, bez neke velike prakse, kako može da izdrži taj tempo i nametnuti se, te defanzivne stvari odraditi... To je ono što nama treba, pogotovo po bokovima. Bilo je neko razmišljanje i oko Esmira, ali Kerim nam uvijek treba u nekom drugom planu.Osamnaest godina, prva seniorska sezona, ove utakmice na ovom nivou je samo sa nama igrao. Sve to ostavlja utisak, nekad je dobro lakše odrađivati te stvari. Ja sam sa njim par puta pričao, on to totalno razumije. Meni niko ništa nije objašnjavao, ali ja imam potrebu da im objasnim. Teško je vrijeme za Benjamina, htio sam malo da ga sačuvam, da ga uvedem u drugom poluvremenu i tako je i bilo."

Krajem drugog produžetka na povredu ramena se nakon jednog duela žalio Edin Džeko, pa nije bio u kombinaciji za izvođenje penala.

"Nadam se da nije veća povreda i da će biti na Svjetskom prvenstvu. Nema puno ni vremena, sad slijedi teži dio posla, spremiti sve, i plan i pripreme, i otići tamo i naviknuti se... Ko dobije Rumuniju dva puta, ko sa Austrijom onako odigra, ko odigra u Velsu i protiv Italije. Mislim da i pored moje skromnosti, ne treba da se sakrivamo."

Mladi igrači Tahirović i Alajbegović pokazali su nevjerovatnu hladnokrvnost prilikom penal-lutrije. Tahirović je 2003. a Alajbegović 2007. godište.

"To je taj plus, ti momci ne razmišljaju o tim stvarima. To sam uvijek kroz karijeru slušao, pogotovo u Njemačko, gdje treneri govore za te mlade igrače, on ne razmišlja šta će se desiti ako pogriješi, on je brutalno hladan. Tabaković je u Gladbahu promašio dva penala, ali opet je to bilo dobro, on je stvarno imao volju da šutira. Zlatan (Bajramović, op.a.) im je u krugu rekao da mogu da budu ponosni što mogu da šutiraju penal", rekao je Barbarez, osvrnuvši se i na grešku Nikole Vasilja iz 15. minuta, koja je prethodila golu Italije.

"Kod gola je njegova greška bila, možda smo dva-tri pasa odigrali na njega, gdje nismo imali smirenost. Stavili smo ga pod pritisak, pogotovo na lijevu nogu. Nije to bio plan, ali nažalost desilo se. Ponovio se taj scenario iz Velsa, ali je mnogo teže kad vi morate nešto", zaključio je Barbarez.

BiH će na Svjetskom prvenstvu igrati protiv Kanade, Katara i Švajcarske, a sam turnir igra se od 11. juna do 19. jula.

