logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džeku u Beogradu dočekali sa: "Kapiten ne plaća, samo neka pogađa kao i do sada"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Edin Džeko je imao sjajan doček u Beogradu. Došao je na snimanja i rehabilitacije, a vidio je da je i u Srbiji sjajno dočekan uspjeh BIH i plasman na Svjetsko prvenstvo.

Edina Džeku časte u Beogradu Izvor: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedia

Edin Džeko je stigao u Beograd na rehabilitaciju nakon povrede, a u prestonici Srbije je sjajno dočekan. U nekoliko restorana su ga častili i ostavili mu sjajne poruke uz hranu koju je naručio.

Sada već 40-godišnji napadač ne staje i dalje igra za Šalke i nacionalni tim, ali je u baraž meču za plasman na Mundijal 2026. protiv Italije doživio tešku povredu. Na kraju nije šutirao ni penal na meču na kome je gol Harisa Tabakovića donio BIH penale i na kraju odlazak na Svjetsko prvenstvo. 

Povrijedio je ključnu kost, a iako su prvobitne prognoze bile pesimistične, nakon pregleda u Beogradu bilo je jasno da neće biti potrebna operacija i da Džeko polako može da krene sa rehabilitacijom. Vratiće se na teren sigurno za Mundijal, a dolazak u Beograd je osim za snimanja i terapije iskoristio i za posjetu beogradskim restoranima.

Izvor: instagram/edindzeko

U prvom restoranu je Edin Džeko dobio komad torte, a na tanjiru je pisalo: "Gdje god da igraš, tu smo mi - od Zenice do Amerike! Sretno, Zmajevi!" Nastavio je dalje, a uz komad baklave je u narednom restoranu dobio poruku: "Kapitan ne plaća. Samo neka pogađa kao i do sada. Za Edina."

Kada bi Džeko trebalo da se vrati?

Svakako prije kraja sezone. Očekuju u Šalkeu da če odigrati makar nekoliko utakmica u Cvajti do kraja takmičarske godine. Neophodan je Šalkeu koji je prvi na tabeli, ali sa samo bodom više od Paderborna, tri više od Elversberga i pet više od Hanovera, dok je i Darmštat sa osam bodova manje prijetnja.  Nakon toga slijede pripreme za Mundijal, pa mečevi sa Švajcarskom, Katarom i Kanadom na SP. 

Tagovi

Edin Džeko zmajevi reprezentacija BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC