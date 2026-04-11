Edina Džeku sačekalo posebno iznenađenje u Beogradu

Iskusni as Edin Džeko nalazi se u Beogradu gdje se oporavlja od nezgodne povrede.

Kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko nalazi se u poseti Beogradu nakon nedavnog istorijskog uspjeha sa reprezentacijom. "Zmajevi" su se plasirali na Svjetsko prvenstvo prvenstvo spektakularnom pobedom protiv favorizovane Italije u Zenici, a sve je sa tribina uživo gledao najbolji srpski sportista u istoriji Novak Đoković.

Džeko je trenutno u Beogradu na oporavku gdje ga je tokom posjete jednom restoranu sačekalo iznenađenje. Sve je iskusni as podijelio na društvenim mrežama.

Edin je kao znak pažnje dobio parče torte servirano na tanjiru, na kome je bila ispisana posebna posveta.

"Srećan odlazak na Svjetsko prvenstvo, kapitenu", pisalo je u poruci, što je oduševilo Džeku koji se odmah pohvalio na društvenim mrežama.

Povreda u meču sa Italijanima

Džeko je doživio nezgodnu povredu u produžetku utakmice sa Italijom, ali su fudbaleri Bosne uspjeli da naprave veliki podvig i bez njegove pomoći. On je povrijedio rame i završio skroz u zavojima, a prve prognoze su bile jako pesimistične.

Spominjao se prelom ključne kosti, što bi značilo da će na višemjesečnu pauzu i definitivno propuštanje Mundijala. Ipak, kada je stigao u Beograd i obavio dodatne preglede, ispostavilo se da je situacija daleko povoljnija nego što se mislilo. Čak neće biti potrebna ni operacija i Džeko je već počeo sa rehabilitacijom.