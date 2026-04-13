© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

"Idemo BiH, idemo SAD": Edin Džeko posjetio američku ambasadu u Sarajevu

Nebojša Šatara
Napadač Šalkea i kapiten Bosne i Hercegovine u posjeti Ambasadi SAD u Sarajevu.

Edin Džeko posjetio američku ambasadu u Sarajevu Izvor: Facebook/United States Embassy to Bosnia and Herzegovina

Edin Džeko je u ponedjeljak ujutro posjetio američku ambasadu u Sarajevu i tom prilikom poklonio potpisani dres "zmajeva" otpravniku poslova Džonu Ginkelu.

"Idemo na Svjetsko prvenstvo! Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko doveo je jutros svoju porodicu u Ambasadu SAD-a uoči istorijskog puta reprezentacije u Sjedinjene Države ovog ljeta. Otpravnik poslova Ginkel čestitao je Džeki na nevjerovatnom kvalifikacionom ciklusu i poželio njemu i njegovoj porodici američko ljeto puno zabave i slavlja. Idemo BiH! Idemo SAD", saopšteno je iz američke ambasade u BiH.

Podsjetimo, izabranici Sergeja Barbareza će na predstojećem Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.

Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

Možda će vas zanimati

