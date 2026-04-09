Vukanović isključen iz jutarnjeg programa BHRT-a nakon što je rekao da navija za Srbiju (VIDEO)

Lider Liste za pravdu i red i narodni poslanik, Nebojša Vukanović, isključen je jutros iz emisije BHRT-a nakon što je u raspravi sa voditeljem Zvonkom Komšićem izjavio da navija za Srbiju i Crvenu zvezdu, a ne za BiH.

Do verbalnog sukoba došlo je kada je voditelj upitao Vukanovića za koga će navijati na Svjetskom prvenstvu.

"Neću se neradovati uspjesima BiH. Kad postavite pravog čovjeka koji je bio dobar fudbaler i trener na pravo mjesto... Tako treba da funkcioniše sve kod nas. Morate dati profesionalcu odriješene ruke", rekao je Vukanović.

Komšić ga je prekinuo i rekao da ne daje diplomatske odgovore, pa je Vukanović bio nešto konkretniji.

"Ja navijam za Srbiju i Crvenu zvezdu. Srbije nema. Nikad se nisam radovao neuspjesima BiH. Ne možete istovremeno voljeti dvije žene", rekao je on.

April 9, 2026

Potom je Komšić prokomentarisao da onda Vukanović ne može biti kandidat za Predsjedništvo BiH ako ne voli ovu zemlju.

Vukanović mu je odgovorio da je "jako bezobrazno" to što radi i da to nije "vaša zemlja" jer on i njegova porodica tu žive 300 godina.

Nakon niza prekida i oštrih replika, voditelj je odlučio da prekine gostovanje Vukanovića, ističući da emisija nije Narodna skupština Republike Srpske.