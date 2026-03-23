"O tome nema rasprave": Vukanović najavio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH

"O tome nema rasprave": Vukanović najavio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović rekao je večeras da je on kandidat za člana Predsjedništva BiH, a predsjednik SDS-a Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske.

Vukanović je najavio kandidaturu u emisiji RTRS-a Drugi ugao.

"Јa sam kandidat za člana Predsjedništva ako Bog da zdravlja, to će proći za dva mjeseca, o tome nema rasprave", rekao je Vukanović.

Vukanović je rekao da su odnosi u opoziciji mnogo bolji i da postoji samo jedan problem.

"Imamo jedan problem, to što (predsjedniku Pokreta Sigurna Srpska Drašku) Stanivukoviću već splašnjava ambicija da bude kandidat za predsjednika Republike Srpske. Branko Blanuša će biti kandidat za predsjednika, to je za nas strateško pitanje. Blanuša je borac VRS, komandant u studentskoj brigadi, to je čovjek bez mrlje u karijeri, intelektualac, bio je dekan, sad profesor, porodičan čovjek koji nije ostavio nijednu mrlju, nema ga u kriminalu i korupciji. Vrlo je lako birati kad sa jedne strane imate profesora Blanušu, a sa druge Stanivukovića. To što su, nažalost, mnogi građani Republike Srpske ucijenjeni i što do sada nismo imali skenere i što nije mogla da se odbrani izborna volja u Doboju i Zvorniku, to je drugi problem", istakao je on.

Vukanović tvrdi da ima podršku naroda i kaže da "HDZ-a i SNSD-a neće biti ni u tragovima" ako bude izabran za člana Predsjedništva.

"Imam podršku naroda i to je najvažnije. Nismo sluge Zagreba, a ni Beograda, mi smo sluge ovog naroda", rekao je Vukanović.

Tvrdi da je vrhunski srpski interes da se očuva Dejtonski sporazum, i da ne treba ići u nekakav "dejton dva", jer je to, kako je naveo, pogubno za Srpsku.

