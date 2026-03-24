Vukanović o privođenju Stanivukovića: Što 14 puta ide u Hrvatsku? Ja toliko puta kući nisam bio

Narodni poslanik, Nebojša Vukanović tokom rasprave u Narodnoj skupštini RS komentarisao je privođenje gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića na granici sa Hrvatskom, izražavajući čuđenje zbog toga što je Stanivuković, kako je naveo, "14 puta išao u Hrvatsku".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vukanović je tokom rasprave o Nacrtu zakona o ugostiteljstvu rekao da, iako je neprihvatljivo što je gradonačelnik zadržavan i priveden, „on nije jedini“ koji se suočava sa sličnim situacijama, ističući da je i sam više puta zadržavan na granici sa Srbijom bez šire reakcije.

"Ko bi rekao da će saradnici Jelene Trivić da brane Draška Stanivukovića. Meni je žao. Drže Srbi i Eleka i Radovana Kovačevića, ali se niko iz Narodnog fronta nije oglasio kada mene drže po pet sati na granici sa Srbijom. Naravno da treba država da reaguje, i to je za osudu, ali nije on jedini. Treba država da zaštiti ljude. Mi bi sada trebali da budemo naivni i da mislimo da ovo nije dogovorena predstava. Da Hrvati svjesnim igrama sa Draškom Stanivukovićem pumpaju ove igre. Što taj čovjek 14 puta ide u Hrvatsku? Ja toliko puta kući nisam bio", rekao je Vukanović.

Vukanović je kritikovao i pojedine poteze i javne nastupe Stanivukovića u regionu, ocjenjujući da takvo ponašanje može izazvati negativne reakcije i dodatno zakomplikovati odnose.

"Gdje taj čovjek leti, malo London, malo Mađarska, malo Hrvatska pa Končar. Možda bi ga manje držali nakon što je dao 35 miliona za Zagreb i rekao tu smo za vas. Onda ode i pravi glupsti po Kistanju, jer ne zna kakvo je to selo. Pitao sam kada je skup Srbija - Srpska, da i zamene apelujete kod ministra Ivice Dačića da me ubuduće dva sata drže", naveo je on.

Tokom diskusije osvrnuo se i na širi kontekst političkih odnosa u regionu, ističući da, prema njegovom mišljenju, političari treba da pokažu više dostojanstva i opreza u javnim nastupima, kako ne bi davali povod za, kako je naveo, provokacije i političke manipulacije.

„I kada im fratar donese mrsnu trpezu u Trapistima za vrijeme posta, oni ništa ne kažu. Ustani, čovječe, imaj malo dostojanstva! Zamisli da Bošnjacima za vrijeme Ramazana neko donese bocu rakije – to bi bila provokacija. Ne možete Srbima, postili oni ili ne, stavljati pršutu i sir za vrijeme posta – to je provokacija. Znaju da se mogu igrati. Onda Plenković kaže 'đe si, Mile, zar nisi u Rimu?’ Zamislite da ja tako odem u Zagreb i kažem ‘đe si ti, Milanoviću? Đe si, Plenkoviću, rekao je Vukanović.

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković priveden je jutros na granici sa Hrvatskom, nakon višesatnog zadržavanja prilikom povratka iz Budimpešte. Zbog njegovog odsustva, sjednica Skupštine grada Banjaluka, koja je bila zakazana za danas, odgođena je za sutra, jer gradonačelnik nije mogao prisustvovati zasjedanju.