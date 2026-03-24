Reakcije nakon privođenja Stanivukovića: "Političko maltretiranje i napad na dostojanstvo"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković priveden je jutros na granici sa Hrvatskom, nakon višesatnog zadržavanja prilikom povratka iz Budimpešte, što je izazvalo oštre reakcije njegovih saradnika i odgađanje sjednice Skupštine grada.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Prema dostupnim informacijama, Stanivuković je zadržan više od četiri časa na graničnom prelazu, nakon čega je priveden i odveden u policijsku stanicu u Staroj Gradišci. Kako je navedeno, do privođenja je došlo nakon što nije dozvolio dodatni pretres i otvaranje ličnih stvari.

Zbog njegovog odsustva, sjednica Skupštine grada Banjaluka, koja je bila zakazana za danas, odgođena je za sutra, jer gradonačelnik nije mogao prisustvovati zasjedanju.

Oštre reakcije funkcionera Pokreta Sigurna Srpska

Potpredsjednik pokreta Dejan Kojić najoštrije je osudio, kako je naveo, nekorektno ponašanje hrvatske granične policije.

„Niko ne zaslužuje ovakav tretman na graničnim prelazima, a naročito ne zvaničnik najvećeg grada i predsjednik jedne od najvećih političkih organizacija u Republici Srpskoj“, poručio je Kojić, ističući da ovakvi postupci narušavaju odnose među narodima i ne doprinose dobrosusjedskim relacijama.

On je dodao da je, iako je razumljivo da države vode računa o bezbjednosti, neprihvatljivo višestruko zadržavanje i pretresanje, koje, kako kaže, prelazi granice korektnog postupanja.

Zamjenik predsjednika pokreta Igor Radojičić ocijenio je da je riječ o organizovanom postupanju.

„Ovo nije slučajan incident, već jasno organizovano postupanje hrvatskih vlasti usmjereno na političko maltretiranje. Takvo ponašanje je nedopustivo i predstavlja direktan napad na lična prava i dostojanstvo gospodina Stanivukovića“, rekao je Radojičić, pozivajući nadležne institucije da hitno reaguju.

Podsjećajući na ranije situacije, Stanivuković je naveo da ovo nije prvi put da se suočava sa sličnim tretmanom na granici.

„Svoje dostojanstvo ne dam, a poštovanje sam pokazao prema svima“, izjavio je Stanivuković, dodajući da je do sada već 14 puta zadržavan i pretresan.

On tvrdi da se slična situacija dogodila i ranije tokom puta za Budimpeštu, kada je, kako kaže, satima čekao na pretres, uključujući i pregled uz pomoć službenog psa.

„Ovo nije pitanje mene kao čovjeka i gradonačelnika. Ovo je pitanje odnosa prema Srbima. U ovoj borbi ostajem miran, dostojanstven i ispravan. A istina će uvijek naći svoj put“, poručio je Stanivuković.

Iz Gradske uprave navode da su zadržavanja na granici trajala između dva i četiri časa, te pozivaju sve političke aktere da reaguju kako bi se, kako kažu, spriječila dalja „tortura“ prema gradonačelniku.