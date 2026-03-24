Stanivuković priveden na hrvatskoj granici: "Čeka da ga izvedu pred sudiju"

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PSS-a, Draško Stanivuković priveden je na hrvatskom graničnom prelazu nakon višesatnog zadržavanja.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Kako je saopšteno, Stanivuković, prilikom povratka iz Budimpešte, nije dozvolio da ga zadržavaju i pretresaju, niti da mu uzimaju privatne stvari.

„Svoje dostojanstvo ne dam, a poštovanje sam pokazao prema svima“, rekao je Stanivuković i dodao da ovo nije prvi put, nego 14.

„Isto su uradili i u ponedjeljak ujutro kada sam putovao za Budimpeštu – zadržan sam, pretresan, a službenog psa sam čekao sat

vremena da dođe i da pretraži moje lične stvari. I tako već puna dva mjeseca. Ovo nije pitanje mene kao čovjeka i gradonačelnika. Ovo je pitanje odnosa prema Srbima. U ovoj borbi ostajem miran, dostojanstven i ispravan. A istina će uvijek naći svoj put“, naveo je Stanivuković.

Ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za finansije Milan Aljetić naveo je da je gradonačelnik već 14 puta zaustavljan i pretresan prilikom ulaska i izlaska iz Hrvatske.

"U tim situacijama sam većinom bio prisutan i to zadržavanje traje između dva i četiri sata. Tako je bilo i pri zadnjem prelazu granice na našem putu prema Budimpešti. Sinoć u povratku smo došli oko 22 časa na granični prelaz, gdje smo preko četiri sata čekali i nismo znali zbog čega to traje toliko dugo. Gradonačelnik je sinoć odbio da mu otvaraju kofer nakon čega su ga oni i priveli i zadržali na granici. Rekli su da će sudija koji ujutro treba da dođe vidjeti šta se dešava. Sada je u Policijskoj stanici u Staroj Gradišci i rekli su da će nakon toga ići na sud. Pozvali smo sve političke aktere da se oglase i da ova tortura prestane, jer način na koji svaki put satima zadržavaju jednog gradonačelnka svaki put kada prelazi granicu je prešlo svaku mjeru. Trebalo bi da svi zajedno stanemo iza gradonačelnika i da se konačno zaustavi ova tortura", poručio je Aljetić.

