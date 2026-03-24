logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanivuković priveden na hrvatskoj granici: "Čeka da ga izvedu pred sudiju"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PSS-a, Draško Stanivuković priveden je na hrvatskom graničnom prelazu nakon višesatnog zadržavanja.

Stanivuković priveden na hrvatskoj granici Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Kako je saopšteno, Stanivuković, prilikom povratka iz Budimpešte, nije dozvolio da ga zadržavaju i pretresaju, niti da mu uzimaju privatne stvari.

„Svoje dostojanstvo ne dam, a poštovanje sam pokazao prema svima“, rekao je Stanivuković i dodao da ovo nije prvi put, nego 14.

„Isto su uradili i u ponedjeljak ujutro kada sam putovao za Budimpeštu – zadržan sam, pretresan, a službenog psa sam čekao sat

vremena da dođe i da pretraži moje lične stvari. I tako već puna dva mjeseca. Ovo nije pitanje mene kao čovjeka i gradonačelnika. Ovo je pitanje odnosa prema Srbima. U ovoj borbi ostajem miran, dostojanstven i ispravan. A istina će uvijek naći svoj put“, naveo je Stanivuković.

Ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za finansije Milan Aljetić naveo je da je gradonačelnik već 14 puta zaustavljan i pretresan prilikom ulaska i izlaska iz Hrvatske.

"U tim situacijama sam većinom bio prisutan i to zadržavanje traje između dva i četiri sata. Tako je bilo i pri zadnjem prelazu granice na našem putu prema Budimpešti. Sinoć u povratku smo došli oko 22 časa na granični prelaz, gdje smo preko četiri sata čekali i nismo znali zbog čega to traje toliko dugo. Gradonačelnik je sinoć odbio da mu otvaraju kofer nakon čega su ga oni i priveli i zadržali na granici. Rekli su da će sudija koji ujutro treba da dođe vidjeti šta se dešava. Sada je u Policijskoj stanici u Staroj Gradišci i rekli su da će nakon toga ići na sud. Pozvali smo sve političke aktere da se oglase i da ova tortura prestane, jer način na koji svaki put satima zadržavaju jednog gradonačelnka svaki put kada prelazi granicu je prešlo svaku mjeru. Trebalo bi da svi zajedno stanemo iza gradonačelnika i da se konačno zaustavi ova tortura", poručio je Aljetić.

(Mondo)

Tagovi

Draško Stanivuković Hrvatska granica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

