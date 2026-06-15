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Veliki požar kod Mostara: Snažan vjetar širi vatrenu stihiju prema kućama, u pomoć stigli i "er traktori" (FOTO/VIDEO)

Veliki požar kod Mostara: Snažan vjetar širi vatrenu stihiju prema kućama, u pomoć stigli i "er traktori" (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš
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Požar velikih razmjera izbio je na području južnog mostarskog naselja Buna, gdje se vatra, potpomognuta jakim vjetrom, nekontrolisano širi prema stambenim objektima u naselju Ortiješ.

Požar Mostar naselja Buna i Ortiješ Izvor: bljesak.info/screenshot

Situacija na terenu je i dalje veoma ozbiljna, a vatrena linija, prema nezvaničnim procjenama, proteže se na više od kilometar, javljaju hercehovački portali.

Sve raspoložive ekipe Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar nalaze se na požarištu i ulažu nadljudske napore kako bi stavile vatru pod kontrolu. U pomoć vatrogascima pristigli su i mještani Ortiješa, koji zajedno brane svoje domove od nailazeće stihije. Pored snaga na zemlji, u gašenje su se uključila i dva "er traktora", koja iz vazduha pokušavaju suzbiti širenje požara.

Zbog intenzivne intervencije i blizine požarišta magistralnom putu M-17, došlo je do stvaranja velikih saobraćajnih gužvi. Prema izvještajima s terena, formirane su duge kolone vozila na dionici od Ortiješa prema Buni.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Nadležne službe saopštile su da će preciznije informacije o površini zahvaćenoj vatrom i uzrocima incidenta biti poznate tek nakon što se požar u potpunosti stavi pod kontrolu i obavi procjena stanja na terenu.

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Tagovi

požar Mostar

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