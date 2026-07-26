TikTok čeka velika kazna: EU smatra da maloljetnici nisu dovoljno zaštićeni

Istraživanje Evropske komisije otkriva da TikTok ne štiti dovoljno maloljetnike, prijeti im velika kazna.

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Bezbjednost mladih na društvenim mrežama jedna je od najvažnijih tema današnjice, ali nažalost i jedan od najčešćih segmenata o kojima se nedovoljno ne vodi računa.

I dok su mnoge zemlje Evrope i svijeta odlučne da ograniče korištenje društvenih mreža mladima ili ga potpuno iskorijene, Evropska komisija je objavila preliminarne nalaze prema kojima TikTok nije ispunio obaveze iz Zakona o digitalnim uslugama (DSA), jer nalozi maloljetnih korisnika ne pružaju nivo privatnosti i bezbjednosti koji propisi Evropske unije zahtijevaju.

Komisija navodi da maloljetnici na TikToku mogu da postave svoje naloge kao javne, što omogućava da njihov sadržaj vide svi korisnici, uključujući i osobe koje nemaju nalog na ovoj mreži. Takođe, sadržaj koji objavljuju korisnici uzrasta od 16 i 17 godina može biti preporučivan širokoj publici putem opcije "For You".

Kako je Komisija navela, ovakva podešavanja izlažu maloljetnike neželjenim komentarima, sajber nasilju, ali i predatorima i ističe da bi podrazumijevana podešavanja naloga maloljetnika trebalo da omoguće da njihov sadržaj vide isključivo korisnici koje su sami prihvatili. Takođe, sadržaj maloljetnika ne bi smio da bude dostupan široj javnosti van platforme niti da se preporučuje drugim korisnicima putem algoritma "For You".

Tiktok u Evropskoj uniji

Izvor: Shutterstock

Odgovor TikToka

Na zvaničnicima TikToka je sada da se izjasne o nalazima, a ukoliko Komisija nakon toga potvrdi da je kompanija prekršila DSA, može donijeti odluku o neusklađenosti sa propisima i izreći novčanu kaznu do šest odsto ukupnog godišnjeg globalnog prihoda kompanije.

Istraga protiv TikToka pokrenuta je u februaru 2024. godine i obuhvata više oblasti, uključujući zaštitu maloljetnika, potencijalno "zavisnički" dizajn platforme, pristup podacima za istraživače i transparentnost oglašavanja. Komisija i dalje istražuje i način na koji TikTokov algoritam može maloljetnike da usmjerava ka neprimjerenom sadržaju.

Izvršna potpredsjednica Evropske komisije za tehnološki suverenitet, bezbjednost i demokratiju Hena Virkunen poručila je da djeca zaslužuju bezbjedno digitalno okruženje od trenutka kada se povežu na internet i da visok nivo zaštite mora da bude podrazumijevano podešavanje, a ne opcija koju korisnici sami biraju.

Britanija pokrenula istragu

Britanija je među poslednjima ušla u borbu sa TikTokom, a regulator Ofcom pokrenuo je istragu protiv TikToka zbog sumnje da ova platforma ne štiti dovoljno djecu od štetnog sadržaja, kao i zbog sumnje u efikasnost sistema za provjeru uzrasta korisnika, piše Sky News.

Istraga je pokrenuta mjesec dana nakon što je britanska vlada najavila zabranu korišćenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina i trebala bi da stupi na snagu u proljeće 2027. godine. Zbrana obuhvata platforme kao što su Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook i X.

(EUpravo zato)