Godinama niste promijenili profilnu sliku na društvenim mrežama? Psiholozi otkrivaju šta to da govori o vama

Ako godinama imate jednu istu sliku na profilu, psiholozi kažu da to govori o vama više nego što mislite!

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Dok neki ljudi gotovo svakodnevno mijenjaju fotografije na društvenim mrežama i pažljivo grade svoj virtuelni imidž, postoje i oni koji istu profilnu sliku koriste godinama. Čak i nakon velikih životnih promjena, završetka škole, novog posla, braka ili osnivanja porodice, njihova fotografija ostaje ista.

Da li ste i vi među onima koji nisu godinama mijenjali profilnu sliku?

Iako mnogi misle da je to znak nezainteresovanosti, psiholozi objašnjavaju da iza ove navike može da stoji nekoliko različitih razloga.

Psihološkinja Rut Gest, stručnjakinja za sajberpsihologiju i ponašanje ljudi na internetu, objasnila je šta rijetko mjenjanje profilne fotografije može da otkrije o našoj ličnosti.

Stara profilna slika može da ukazuje na stabilan osjećaj sebe

Prema jednom istraživanju iz 2018. godine, ljudi koji često mijenjaju profilne fotografije pokazuju veću potrebu za kontrolom načina na koji se predstavljaju drugima.

Ako se ovaj zaključak posmatra iz drugog ugla, moguće je da ljudi koji godinama ne mijenjaju fotografiju jednostavno nemaju potrebu da stalno oblikuju svoj imidž na internetu.

Kako objašnjava Rut Gest, osobe koje imaju stabilniju sliku o sebi često ne osjećaju potrebu da njihov izgled na mrežama prati svaku promjenu u životu, raspoloženju ili trenutnoj fazi kroz koju prolaze.

Drugim riječima, oni ne traže stalnu potvrdu drugih ljudi i manje energije ulažu u to kako ih drugi vide na internetu.

Možda jednostavno ne osjećaju potrebu da se dokazuju

Ljudi koji dugo koriste istu fotografiju često imaju drugačiji odnos prema društvenim mrežama. Njima profilna slika nije način da pokažu svaku novu promjenu u životu, već samo osnovni način predstavljanja.

Za njih internet nije mjesto na kojem stalno moraju da ostavljaju utisak. Takve osobe često više vrednuju stvarne odnose i događaje nego virtuelnu sliku koju stvaraju pred drugima.

Ali postoji i druga strana priče

Ipak, rijetko menjanje profilne slike ne mora uvek da bude znak samopouzdanja i stabilnosti. Rut Gest upozorava da kod nekih ljudi ova navika može biti povezana i sa emocionalnim udaljavanjem od drugih.

Istraživanja o korišćenju društvenih mreža pokazuju da one mogu uticati na način na koji doživljavamo sebe. Kada osoba prolazi kroz period stresa, iscrpljenosti ili lošeg raspoloženja, može početi da ulaže manje energije u aktivnosti koje su joj ranije bile važne, uključujući i održavanje prisustva na internetu.

U takvim situacijama stara profilna slika može biti znak da osoba jednostavno nema želju ili energiju da se bavi svojim virtuelnim identitetom.

Ne donosite zaključke samo na osnovu fotografije

Iako profilna slika može otkriti neke obrasce ponašanja, psiholozi naglašavaju da se ne može tačno procjeniti nečija ličnost samo na osnovu toga koliko često mijenja fotografiju. Ista navika može imati potpuno različita značenja kod različitih ljudi.

Kako ističe Rut Gest, kod jedne osobe stara fotografija može predstavljati sigurnost u sopstveni identitet, dok kod druge može biti znak povlačenja ili manjka interesovanja za društvene kontakte.

Zato sljedeći put kada vidite nekoga ko godinama nije promenio profilnu sliku, nemojte odmah donositi zaključke. Iza jedne fotografije može se kriti mnogo više nego što izgleda na prvi pogled.