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Test ličnosti da li drugi koriste vašu dobrotu: Izaberite pticu sa slike i saznajte koliko ste naivni

Test ličnosti da li drugi koriste vašu dobrotu: Izaberite pticu sa slike i saznajte koliko ste naivni

Autor N.D. Izvor Sensa
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Test ličnosti otkriva koliko ste naivni, potrebno je samo da izaberete pticu sa slike i otkrijete nešto više o sebi!

Test ličnosti da li drugi koriste vašu dobrotu Izvor: unian.net

Da li lako vjerujete ljudima ili uvijek držite određenu distancu? Ovaj zanimljiv vizuelni psihološki test ličnosti, zasnovan na izboru različitih ptica, može otkriti vaš nivo povjerenja, naivnosti i način na koji doživljavate svijet oko sebe.

Iako nije naučni dijagnostički alat, ovakvi testovi ličnosti zasnovani na slikama često se koriste kao zabavan način za razmišljanje o sopstvenim osobinama, navikama i načinu komunikacije sa drugima.

Naivnost se često povezuje sa iskrenošću, dobrotom i vjerom u ljude. Osobe koje su naivne često nemaju skrivene namjere, lako pokazuju emocije i u drugima prvo traže ono najbolje.

Ipak, u nekim situacijama preveliko povjerenje može čovjeka učiniti ranjivijim. Zbog toga se nivo opreznosti i povjerenja kod ljudi često mijenja kroz životna iskustva, neki i nakon razočaranja ostaju otvoreni, dok drugi postaju pažljiviji i rezervisaniji.

Za ovaj test važno je da se oslonite na prvi utisak. Nemojte dugo analizirati, pogledajte slike ptica i izaberite onu koja vam je najljepša, najprivlačnija ili kod koje imate najpozitivniju asocijaciju.

Ptica broj 1

Vi ste osoba koja je zadržala iskrenost i otvorenost prema svijetu. Iako ste možda doživjeli razočaranja, i dalje vjerujete da ljudi uglavnom imaju dobre namjere.

Vaša sposobnost da vidite najbolje u drugima čini vas prijatnim sagovornikom i osobom kojoj se ljudi lako povjeravaju.

Ptica broj 2

Djelujete nježno, blago i ljubazno, i zaista posjedujete te osobine. Međutim, kada je potrebno, umijete da postavite granice i zaštitite sebe.

Znate da budete empatični, ali ne dozvoljavate drugima da lako iskoriste vašu dobrotu.

Ptica broj 3

Vi ste oprezna i analitična osoba. Prije nego što donesete odluku, volite da sagledate situaciju iz više uglova.

Ne vjerujete svima odmah, već poverenje poklanjate samo ljudima koji su ga svojim postupcima zaslužili.

Ptica broj 4

Vaša iskustva su vas naučila da budete pažljivi u izboru ljudi kojima se otvarate.

Možda ste ranije bili razočarani, pa sada više volite da zadržite određenu distancu. Iako vas oprez štiti, važno je da ne dozvolite da vas prošla iskustva potpuno zatvore prema drugima.

Ptica broj 5

U odnosima sa ljudima imate jasne kriterijume. Lako razlikujete osobe kojima želite da budete bliski od onih sa kojima ne želite da održavate kontakt.

Životne prepreke su vas učinile snažnijim, ali je važno da ne izgubite sposobnost da primetite lijepe i pozitivne stvari koje vas okružuju.

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Tagovi

test ličnosti psihologija

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