Stalno vam se ide na plažu? Psiholozi otkrili šta vam zapravo očajnički nedostaje

Psihologija otkriva da ljudi koji se stalno vraćaju na plažu ne traže samo odmor, već nešto mnogo dublje

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Ako stalno čeznete za morem , vaš mozak zapravo traži duboki oporavak od svakodnevnog mentalnog umora i stresa.

, vaš mozak zapravo traži duboki oporavak od svakodnevnog mentalnog umora i stresa. Naučno je dokazano da zvuk talasa i pogled na horizont daju mozgu „slobodan dan” i ekspresno vraćaju unutrašnji mir.

daju mozgu „slobodan dan” i ekspresno vraćaju unutrašnji mir. Kada vas neko parče obale stalno vuče nazad, to je znak da se tu kriju vaša najljepša sjećanja i da je to mjesto postalo dio vašeg identiteta.

Dok neki ljudi prosto vole more, drugi osjećaju neopisivu privlačnost prema obali. Oni radije provode godišnji odmor na plaži nego da obilaze velike gradove, traže svaki slobodan trenutak da pobjegnu na more i osvježe se čim začuju talase ili ugledaju horizont.

Za ljude koji se često šale da su „opsjednuti” morem psihologija kaže da se iza toga krije nešto mnogo dublje od same želje za sunčanjem i plivanjem.

Najnovija istraživanja pokazuju da primorsko okruženje pruža našem umu upravo ono što mu je u modernom svijetu najpotrebnije: priliku da se potpuno oporavi od svakodnevnih mentalnih napora.

Teorija obnavljanja pažnje: Kako more liječi umor

Jedno od najvažnijih objašnjenja ove pojave dali su ekološki psiholozi Rejčel i Stiven Kaplan kroz svoju „Teoriju obnavljanja pažnje”.

Svakodnevni život od nas zahtijeva ogromnu količinu takozvane usmjerene pažnje. To je mentalni napor koji ulažemo dok sjedimo na sastancima, odgovaramo na mejlove, ignorišemo smetnje sa strane, donosimo odluke i balansiramo između porodičnih i poslovnih obaveza. Vremenom se ta pažnja iscrpljuje, što dovodi do mentalnog premora.

žena na plaži

Izvor: Shutterstock

Priroda, a posebno plaža, djeluje na mozak potpuno drugačije. Bračni par Kaplan objašnjava da ovakva okruženja izazivaju stanje koje nazivaju „blaga fascinacija”. Umjesto da zahtijeva oštar fokus i koncentraciju, more nam nježno i bez ikakvog napora privlači pažnju. Zbog toga se mozak odmara, što objašnjava zašto nas nekoliko sati pored vode regeneriše bolje nego cijeli dan proveden u kući.

Moć „plavih prostranstava”

Psiholozi i stručnjaci za javno zdravlje koriste termin „plava prostranstva” kako bi opisali sredine u kojima dominira voda – mora, jezera, rijeke i obale.

Tokom posljednje decenije, niz studija je potvrdio direktnu vezu između boravka pored vode i boljeg mentalnog zdravlja. Veliko naučno istraživanje iz 2020. godine, koje je predvodio psiholog Metju Vajt, pokazalo je da ljudi koji provode više vremena na obali imaju znatno viši nivo životnog zadovoljstva.

Autori studije ističu da voda popravlja naše psihičko stanje na nekoliko načina:

Veća fizička aktivnost: Pored vode ljudi prirodno više šetaju, plivaju i kreću se.

Pored vode ljudi prirodno više šetaju, plivaju i kreću se. Psihički oporavak: Dolazi do naglog pada stresa i mentalnog umora.

Dolazi do naglog pada stresa i mentalnog umora. Druženje i povezivanje: Obala nas spontano podstiče na okupljanje i opuštanje sa drugima.

Obala nas spontano podstiče na okupljanje i opuštanje sa drugima. Čistiji vazduh i ljepota ambijenta: Sama estetika prizora i kvalitet vazduha imaju blagotvorno dejstvo.

Iako parkovi i šume imaju sličan efekat, vodena prostranstva pružaju jedinstven psihološki podsticaj zbog svojih specifičnih zvukova, svjetlosti i emotivnih asocijacija koje bude u nama.

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Zašto je more drugačije od svega ostalog?

Većina ljudi osjeti olakšanje čim kroči na pijesak. Psiholozi vjeruju da je razlog tome jedinstven spoj čulnih nadražaja.

Zvuk talasa je ritmičan i predvidiv. Pogled na horizont pruža osjećaj beskrajne otvorenosti. Kretanje vode drži našu pažnju, ali nas ne opterećuje. Za razliku od društvenih mreža, saobraćajnih gužvi, vijesti i pretrpanih gradskih ulica, plaža od našeg mozga ne traži nikakav intelektualni rad. Pojednostavljeno rečeno – more daje mozgu slobodan dan.

Kada se taj mentalni pritisak ukloni, čovjek se u sekundi osjeti lakše, smirenije i bistrije glave.

Kada plaža postane dio identiteta

Za neke ljude veza sa morem prevazilazi obično opuštanje. Psihologija proučava fenomen poznat kao „povezanost sa mjestom”, odnosno emotivnu vezu koju razvijamo sa određenim lokacijama.

Pojedina mjesta postaju neraskidivo vezana za lijepa porodična sećanja, uspomene iz djetinjstva, važne životne prekretnice ili prosto za osjećaj da negdje pripadamo. Vremenom ta plaža prestaje da bude samo destinacija za odmor i postaje dio našeg identiteta. To je ključni razlog zašto se mnogi od nas, uprkos bezbrojnim opcijama za putovanje, iz godine u godinu uporno vraćaju na isto parče obale.

(Lepa i srećna/Mondo)