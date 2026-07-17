TikTok pod istragom: Da li je ova društvena mreža bezbjedna za djecu?

Države širom Evrope vode veliku borbu u pokušaju da kontrolišu upotrebu društvenih mreža kod mladih, a Britanija je pokrenula i istragu.

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Sve je veći broj država koje iz dana u dan ulaze u borbu protiv korišćenja društvenih mreža. Mnogi od njih za cilj imaju kontrolisanje upotrebe kod mladih, a rijedak primjer su oni koji smatraju da mreže ne donose loše djeci do 16 godina.

Britanija je među posljednjima ušla u ovu borbu, a sada je njih regulator Ofcom pokrenuo istragu protiv TikToka zbog sumnje da ova platforma ne štiti dovoljno djecu od štetnog sadržaja, kao i zbog sumnje u efikasnost sistema za provjeru uzrasta korisnika, piše Sky News.

Istraga zbog zaštite djece

Regulator ima za cilj da provjeri da li ova popularna aplikacija, koju koriste i djeca za dijeljenje snimaka, usklađena sa odredbama Zakona o bezbjednosti na internetu, koji se postepeno primjenjuje otkako je stupio na snagu u oktobru 2023. godine.

Odluka o pokretanju istrage donijeta je nakon što je revizija Ofcoma utvrdila da TikTok ne preduzima dovoljno mjera za zaštitu djece "uprkos brojnim dokazima o štetnosti", dok je u drugom izvještaju izražena "zabrinutost zbog izloženosti djece štetnom sadržaju na TikToku".

Takođe, ovaj regulator je upozorio da neki sistemi za provjeru uzrasta koje koristi TikTok "možda nisu ispravno identifikovali značajan broj djece".

"S obzirom na navedene sumnje, ovom istragom nastojaćemo da utvrdimo postoje li opravdani razlozi za vjerovanje da TikTok nije ispunio ili ne ispunjava svoje zakonske obaveze", navodi se u saopštenju Ofcoma i dodaje:

"Pokretanje istrage ne znači da je Ofcom već donio zaključak o tome da li je pružalac usluge prekršio svoje obaveze".

Moguće višemilionske kazne

Ako se utvrde propusti, Ofcom može izreći novčanu kaznu do 18 miliona funti ili 10 odsto globalnog prihoda kompanije, u zavisnosti od toga koji je iznos veći, a može zatražiti i sudski nalog kojim bi primorao treće strane, poput internet provajdera, da preduzmu mjere koje mogu uključivati i blokiranje pristupa platformi.

TikTok: Uvjereni smo da poštujemo zakon

"Dosljedno primjenjujemo pravila o primjerenosti sadržaja za određeni uzrast, koja se zasnivaju na stručnim smjernicama i naprednim tehnologijama za procjenu uzrasta, u skladu sa praksom vodećih kompanija u industriji", naveo je portparol TikToka i dodao:

"Otkako je TikTok prije osam godina pokrenut u Ujedinjenom Kraljevstvu, uložili smo milijarde u bezbjednost platforme. Uvjereni smo da ispunjavamo svoje obaveze prema Zakonu o bezbjednosti na internetu i sarađivaćemo sa Ofcomom kako bismo to i dokazali".

Najavljena i zabrana za mlađe od 16 godina

Istraga je pokrenuta mjesec dana nakon što je britanska vlada najavila zabranu korišćenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina i trebala bi da stupi na snagu u proljeće 2027. godine. Zbrana obuhvata platforme kao što su Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook i X.

U srijedu je takođe objavljeno da će šesnaestogodišnjaci i sedamnaestogodišnjaci dobiti mogućnost da aktiviraju noćnu zabranu korišćenja društvenih mreža i isključe opciju beskonačnog skrolovanja.

(EUpravo zato/Index.hr)