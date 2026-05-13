logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neka se zabrinu Booking i Airbnb! TikTok dobio rezervaciju smještaja direktno u aplikaciji

Neka se zabrinu Booking i Airbnb! TikTok dobio rezervaciju smještaja direktno u aplikaciji

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

TikTok novom funkcijom omogućava korisnicima da rezervišu hotele i atrakcije istog trenutka kada ih vide na svom fidu.

TikTok go funkcija za rezervisanje smještaja Izvor: Shutterstock

TikTok je upravo lansirao uslugu TikTok GO, kojom planira da se ravnopravno takmiči sa platformama kao što su Booking i Airbnb. Nova opcija omogućava korisnicima da, čim vide nešto zanimljivo na svom fidu, pronađu i rezervišu hotele, turističke atrakcije i zabavu direktno unutar aplikacije.

Logika je jednostavna. Umjesto da korisnici izlaze iz aplikacije i guglaju destinaciju koju su upravo vidjeli, sada mogu direktno provjeriti dostupnost i rezervisati smještaj. Drugim riječima, cilj TikTok-a je da zadrži korisnike unutar sopstvenog ekosistema - od momenta inspiracije pa sve do same rezervacije.

Izvor: TikTok

TikTok GO takođe udara na imena kao što su Viator, GetYourGuide, Tiqets i Trip. Iako su neki od njih partneri u sistemu, oni su istovremeno i najveći konkurenti, jer za mlađe generacije TikTok polako preuzima ulogu glavnog pretraživača.

Ovo je velika vijest i za kreatore sadržaja. Influenseri koji objavljuju snimke luksuznih hotela ili skrivenih restorana sada mogu direktno da povežu svoj sadržaj sa rezervacijama i tako zarađuju proviziju.

"Svaki dan milioni ljudi na TikToku uče gdje da jedu, gdje da odsjednu i šta da rade sljedeće. TikTok GO povezuje taj trenutak inspiracije direktno sa kompanijama koje stoje iza njega, i to je dobro za kreatore sadržaja, dobro za lokalne biznise i dobro za zajednice", kaže Izvršni direktor zajedničkog ulaganja TikTok USDS, Adam Preser.

Nažalost, postoji ograničenje. TikTok GO je trenutno dostupan isključivo punoljetnim korisnicima u SAD.

Možda će vas zanimati

Tagovi

tiktok

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS