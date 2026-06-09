Uz pomoć saksije, cvjećarskog sunđera i malo kamenčića, obične baštenske svjetiljke postaju najljepši ukras za terasu ili dvorište
- Dekoracija bez troškova za struju: Korišćenjem solarnih lampi dobijate efektno osvjetljenje koje se samo puni tokom dana, a noću stvara toplu atmosferu bez ikakvih kablova.
- Ukrasni kamenčići ne služe samo da sakriju pjenu za ikebane, već daju saksiji potrebnu težinu kako bi odolijevala vjetru.
- Ovaj projekat "uradi sam" zahtijeva malo vremena i truda, a obične baštenske lampe pretvara u unikatnu svjetleću skulpturu koja izgleda mnogo skuplje nego što zaista košta.
Ponekad su najefektnija rješenja u enterijeru upravo ona najjednostavnija, a ovaj mali „uradi sam” projekat sa TikToka je pravi dokaz za to.
Umjesto da solarne lampe samo zabodete u travnjak na klasičan način, možete ih transformisati u moderan svjetleći buket koji će postati centralna tačka vaše terase ili dvorišta.
Evo kako da za par minuta napravite ovaj dekorativni element:
Potreban materijal:
- Jedna veća plastična saksija (izaberite neku sa zanimljivom teksturom ili bojom)
- Nekoliko solarnih lampi koje se inače zabadaju u zemlju
- Cvjećarska pjena (sunđer za ikebane)
- Ukrasni kamenčići
Postupak:
Priprema osnove: Na dno saksije postavite cvjećarsku pjenu. Ukoliko je saksija duboka, možete prvo staviti malo stiropora ili kartona kako biste podigli nivo pene. Takođe, možete sipati i malo običnih kamenčića da bi saksija bila još stabilnija.
„Sređivanje” buketa: Solarne lampe jednostavno zabodite u pjenu. Možete ih grupisati gusto ili ih rasporediti na različite visine kako biste dobili izgled pravog, raskošnog buketa svjetlosti.
U galeriji pogledajte kako da napravite nadstrešnicu i konstrukciju za ljuljašku u dvorištu.
Genijalan trik sa TikToka: Kako da od običnih solarnih lampi napravite magičan svjetleći buket
Kako napraviti nadstrešnicu i ljuljašku u dvorištu
Finiš i stabilnost: Preko pjene pospite ukrasne kamenčiće. Oni imaju dvostruku ulogu: potpuno kamufliraju sunđer dajući saksiji uredan izgled, a svojom težinom obezbjeđuju stabilnost cijeloj konstrukciji kako je vjetar ne bi prevrnuo.
Kada padne mrak, ove lampe će se automatski upaliti i stvoriti predivnu, magičnu atmosferu. Ovakav „buket” je idealan jer ne zahtijeva zalivanje, ne troši struju i izgleda podjednako atraktivno i na betonskoj terasi i u uglu bašte. Pogledajte u video klipu!