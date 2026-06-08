Crne mrlje su tiha smrt za orhideju: Ipak ima spasa i to u vašoj kuhinji

Kako da prepoznate smrtonosnu crnu trulež pre nego što uništi celu vašu kolekciju i zašto je običan začin najbolji saveznik u borbi za opstanak biljke.

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Crna trulež je izuzetno zarazna gljivična bolest koja se širi putem vode; ako mrlje postanu mekane i stignu do krune biljke, orhideji nema spasa.

je izuzetno zarazna gljivična bolest koja se širi putem vode; ako mrlje postanu mekane i stignu do krune biljke, nema spasa. Prvi korak je hitno odvajanje bolesne biljke i odstranjivanje zaraženog tkiva sterilnim nožem kako bi se spriječilo dalje širenje infekcije .

. Cimet djeluje kao vrhunski prirodni fungicid; nanošenje cimeta direktno na rezove nakon „operacije” stvara zaštitni sloj koji pomaže biljci da se oporavi.

Crne mrlje na listovima orhideja najčešće su rani indikatori crne truleži ili drugih gljivičnih infekcija. Iako zvuči zabrinjavajuće, biljka se može uspješno izliječiti sve dok bolest ne zahvati glavno stablo (krunu).

Prvi korak u liječenju je pravilna identifikacija problema.

Prirodna obojenost: Neke vrste, poput pojedinih Phalaenopsis orhideja, imaju prirodno pjegave listove.

Neke vrste, poput pojedinih Phalaenopsis orhideja, imaju prirodno pjegave listove. Bakterijske mrlje: Mogu biti veoma agresivne i opasne, naročito kod Phalaenopsis vrsta.

Mogu biti veoma agresivne i opasne, naročito kod Phalaenopsis vrsta. Gljivična oboljenja: Često se javljaju ako je biljka izložena vlazi tokom hladnih noći.

Važno je znati da je crna trulež izuzetno zarazna i brzo se širi sa biljke na biljku, pa je brza reakcija ključna za oporavak.

Šta je zapravo crna trulež?

Crna trulež je gljivično oboljenje koje uzrokuju gljivice Pythium ultimum i Phytophthora cactorum. Ova bolest se širi putem zoospore koje se kreću kroz vodu. Ako se voda zadrži na listu orhideje, spore prodiru u tkivo i započinju svoj životni ciklus.

mrlje na orhidejama

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Simptomi uključuju:

Male, vodenaste i prozirne mrlje koje brzo postaju smeđe, a zatim crne.

Mrlje su mekane na dodir i ispuštaju vodu pod pritiskom.

Lišće može da požuti oko zaraženog područja.

Ako trulež stigne do krune (centra) biljke, orhideja će uginuti.

Prevencija: Kako spriječiti infekciju?

Gljivice se šire preko nesterilisanih saksija, supstrata, kontaminirane vode ili prskanjem vode sa zaraženih biljaka.

Cirkulacija vazduha: Ključna je za sprečavanje zadržavanja vlage na listovima.

Izolacija: Čim primijetite prve znake bolesti, odvojite zaraženu biljku od zdravih.

Položaj: Ako orhideje držite napolju, odignite ih 1–1,5 metar od zemlje kako biste izbegli kontaminaciju prskanjem vode sa tla.

Ishrana: Neki uzgajivači preporučuju đubrivo sa visokim sadržajem kalcijuma u proljeće kako bi novi izdanci bili otporniji.

Kako izliječiti orhideju?

1. Hirurško uklanjanje truleži

Sterilnim nožem isecite zaraženi dio lista ili cijeli list ako je potrebno. Cilj je zaustaviti širenje prije nego što gljivica stigne do stabla. Nakon sječenja, ostavite biljku na mjestu sa dobrom cirkulacijom vazduha kako bi se rez osušio.

2. Primjena fungicida

Nakon uklanjanja bolesnog tkiva, nanesite zaštitno sredstvo:

Cimet: Odličan prirodni fungicid. Mljeveni cimet možete nanijeti direktno iz posude na otvorenu „ranu“ na biljci.

Ljekovita pasta: Cimet možete pomiješati sa malo jestivog ulja ili ljepka na bazi kazeina kako biste napravili gustu, vodootpornu pastu za prekrivanje reza.

Hemijski preparati: Ako je bolest u ranoj fazi, preporučuju se zaštitni fungicidi poput Trubana ili Terrazola. Za naprednije slučajeve koriste se sistemski fungicidi kao što su Aliette ili Subdue. Neki uzgajivači preporučuju i sredstva poput Captana, Physana 20 ili BanRota.