Mali stan od 40 kvadrata u porodičnoj kući: Dnevni boravak ispunjen svjetlom, spavaća soba oaza mira

Mali stan od 40 kvadrata uređen je na donjem spratu, dok su gornji sprat i kupatilo ostali zajednička zona za ostale članove porodice.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Umjesto klasičnih polica i zidova, u stanu se koristi sistem tankih metalnih sajli koje drže elemente, pa sve djeluje lagano, a visina polica može da se mijenja po želji.

Zidovi su srušeni da bi prostor prodisao, a lagane pregrade odvajaju spavaću sobu od dnevne zone.

Prozori sa tri strane propuštaju obilje svjetlosti, prigušeno po potrebi zavjesama od bambusa.

Mali stan od 40 kvadrata uređen je u porodičnoj kući, tako što je ćerki i unuki renoviran čitav donji sprat. Roditelji, baka i djed imaju svoje prostorije na gornjem spratu.

Za početak su uklonjeni pregradni zidovi između nekadašnje dvije spavaće sobe na donjem spratu. Tako je nastao otvoren, fluidan jednosoban stan koji plijeni osjećajem prostranosti, a u kom su zone za svakodnevne aktivnosti vješto razgraničene.

Ono što ovaj enterijer čini jedinstvenim jeste dirljiv omaž porodičnoj istoriji. Naime, roditelji vlasnice su osnivači kompanije koja proizvodi metalne sajle. Upravo je ovaj fleksibilni žičani sistem postao glavna inspiracija i konstruktivna okosnica čitavog redizajna. Podesive, elegantne sajle omogućavaju da se visina i raspored elemenata mijenjaju u skladu sa trenutnim potrebama, čineći stan prostorom koji se lako prilagođava svakom budućem životnom stilu.

Dnevni boravak je okupan svjetlošću, a u stanu je pažljivo je uklopljen komodan namještaj koji je klijentkinja već posjedovala.

mali stan od 40 kvadrata

Izvor: Youtube / Never Too Small

Dnevni boravak od spavaće sobe odvaja jedna lebdeća pregrada. Ona doslovno visi na prepoznatljivim porodičnim sajlama i ujedno služi kao elegantan stalak za televizor. Prostor ispred televizora namjerno je ostavljen potpuno slobodan i otvoren, gdje vlasnica svakodnevno vježba.

U galeriji pogledajte mali stan od 26 kvadrata.

Vidi opis Mali stan od 40 kvadrata u porodičnoj kući: Dnevni boravak ispunjen svjetlom, spavaća soba oaza mira Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 20 20 / 20

Kuhinja je smještena u ugao pored prozora okrenutog ka istoku. Kako poleđina frižidera ne bi narušavala estetiku i mir prostora, arhitekta je dizajnirao trouglasti zid koji ga vješto skriva, kreirajući istovremeno dinamičnu liniju prelaza na podu od linoleuma. Sama kuhinja svedena je na minimalistički, moćni blok od nerđajućeg čelika, opremljen šporetom sa tri gorionika i prostranom sudoperom. Iznad nje lebdi kružna polica sa integrisanom rasvjetom koja radnom djelu daje mekan, topao sjaj. Niski trpezarijski sto služi i kao radni kutak.

mali stan od 40 kvadrata

Izvor: Youtube / Never Too Small

Između uskih zidova u dnevnoj zoni su vješto smještena dva akvarijuma. S obzirom na to da tropske ribice ne podnose agresivno svjetlo, arhitekta ih je strateški pozicionirao uz dijelove zida tako da budu zaklonjeni od direktnog sunca.

Spavaća soba je oaza potpunog mira. U nju se ulazi preko blago podignutog, polukružnog stepenika, a ovim je prostor fizički i psihološki odvojen od zone za dnevni život. Kupatilo i toalet su u nežnim, pastelnim bojama, a pozicionirani su tako da ih mogu koristiti i drugi članovi porodice. Pogledajte ovaj zanimljiv stan u galeriji slika.