Zaboravite na pločice i laminat, ovaj praktičan pod sada svi žele u kući: Lako se čisti i čini stan većim

Laminat i pločice odlaze u zaborav, jedna vrsta poda postaje posebno popularna zbog praktične strane i izgleda.

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Teško je zamisliti dnevnu sobu bez laminata ili kupatilo bez pločica. Ali, jedna vrsta podova uskoro može zamijeniti standardne i sve više ljudi ih bira za svoj dom, a to su poliuretanski podovi.

Poliuretanska smola sve više zamjenjuje tradicionalne pločice i laminat, stvarajući modernu, podnu oblogu u cijelom prostoru. Ovo eliminiše šavove i potpuno transformiše izgled stana. Pod izgleda kao jedna ploča, glatko se preliva iz sobe u sobu, pa čak može da se proteže i na balkon.

Poliuretanski premaz se stvara izlivanjem posebne smjese na pravilno pripremljenu podlogu, najčešće beton. Nakon nanošenja i stvrdnjavanja, stvara se savršeno glatka, besprijekorna površina.

Zašto je postalo popularno

Fuga između pločica je godinama prava noćna mora za vlasnike kuća. Brzo potamne, lako se prljaju i zahtijevaju redovno čišćenje. Poliuretanski podovi efikasno rješavaju ovaj problem.

Jednoobrazna površina nema pukotine gdje se mogu nakupljati prašina, vlaga ili prljavština. U praksi je dovoljno redovno čišćenje poda, bez potrebe za ribanjem šavova četkom.

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Poliuretanski podovi imaju još jednu prednost: vizuelno organizuju enterijer. Odsustvo pregrada i spojeva čini da stan izgleda veći nego što zapravo jeste.

Ovo je posebno važna prednost u malim prostorima gdje je svaki kvadratni metar bitan. Stručnjaci često preporučuju da se ovaj pod uradi kada su spojeni dnevni bravak, kuhinja i trpezarija u jendom, kako bi se vizuelno proširio prostor.

Kada je u pitanju pod, izdržljivost je najvažnija. Poliuretanska smola je fleksibilan, ali izuzetno izdržljiv materijal. Dobro podnosi habanje, zbog čega se već dugi niz godina koristi ne samo u domovima već i u kancelarijama i javnim prostorima. Udobnost pri hodanju je takođe važna. U poređenju sa mnogim tvrdim površinama, poliuretanski pod je prijatniji za upotrebu.

Poliuretanski podovi su takođe pogodni za sisteme podnog grijanja. Materijal dobro provodi toplotu i ne stvara probleme tokom svakodnevne upotrebe.

Koje su mane poliuretanskih podova

Njihova cijena je obično viša u odnosu na klasične podne obloge, a kvalitetna ugradnja zahtijeva stručnjake i pažljivu pripremu podloge koja mora biti potpuno ravna, suva i čista. Tokom postavljanja neophodni su odgovarajući uslovi temperature i vlažnosti kako bi se izbjegli mjehurići i neravnine. Iako su otporni na habanje, na sjajnim površinama mogu se vremenom pojaviti sitne ogrebotine, naročito u prostorijama sa velikim prometom. Lokalna oštećenja često nije lako sanirati bez vidljivih tragova, pa je ponekad potrebno obnavljanje većeg dijela poda. Takođe, nakon ugradnje potrebno je sačekati nekoliko dana da pod potpuno očvrsne, a kod nekih jeftinijih sistema može doći i do promjene boje pod uticajem sunčeve svjetlosti.

Zbog svega toga, poliuretanski podovi predstavljaju kvalitetno, ali i finansijski zahtjevnije rješenje koje traži profesionalnu izvedbu i pravilno održavanje.