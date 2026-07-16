Trend koji osvaja TikTok, ali brine stručnjake: Šta je zapravo "maxxing"?

Na internetu se pojavio novi trend pod nazivom "maxxing", čiji sljedbenici teže da svaku aktivnost koju rade, rade "do kraja", forsirajući aspekt ličnog razvoja.

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Danas na društvenim mrežama gotovo svaka aktivnost može da dobije nastavak "maxxing", kojim se naglašava težnja ljudi da maksimalno unaprijede sebe u aspektu zdravlja, inteligencije, izgleda ili nekog drugog dijela ličnog razvoja. To podrazumijeva da se mladi danas ne zadovoljavaju prosjekom, već forsiraju sebe da postanu bolji konstantnim povećavanjem efekta aktivnosti kojom se bave. Jednostavnije rečeno, naš narod bi to nazvao - sivonja.

Kako je nastao ovaj trend?

Koncept "maxxinga" procvjetao je sa razvojem wellness industrije, koja postaje sve masovniji zagovornik zdravog života.

Mnogi brendovi pažljivo prate dešavanja koje ova industrija nameće, pa tako sve češće možete da primijetite da kompanije iz prehrambene industrije nude sve više proizvoda bogatih vlaknima, od kokica do gaziranih pića, dok se na policama kozmetičkih prodavnica sve češće pojavljuju suplementi i preparati za negu kože koji obećavaju bolji i kvalitetniji san.

Nakon okruženosti ovakvom vrstom konzumerizma, mnogi ljudi se, pogotovo mladi, nesvjesno priklanjaju "maxxingu". Teže da svoj život maksimalno unaprijede i na nematerijalne načine.

Što je veća pomama za "maxxingom", veća je i zabrinutost stručnjaka za mentalno zdravlje

Ironično, uprkos tome što ljudi ovim načinom razmišljanja teže da unaprijede svoj život, upravo on i izaziva zabrinutost kod pojedinih stručnjaka za mentalno zdravlje.

"Raditi bilo šta do krajnosti često šteti drugim oblastima života. To očigledno nije zdravo i nije nešto što bi bilo koji licencirani stručnjak za mentalno zdravlje preporučio. U redu je biti strastven prema nečemu, ali 'maxxing' nosi sa sobom i perfekcionistički ideal koji nije zasnovan na stvarnosti", napominje psihoterapeutkinja Bili Danlevi, koja radi sa klijentima širom Velike Britanije.

Posebno zabrinjava "looksmaxxing"

Posebno se izdvaja i zabrinjava "looksmaxxing", koji predstavlja težnju da se poprave nedostaci u fizičkom izgledu osobe. To često podrazumijeva pokušaje poput isticanja vilice ili promjene crta lica, kako bi osoba izgledala što privlačnije prema društvenim standardima ljepote.



Opsesivna potraga za načinima da promijenite svoj izgled može da dovede do tjelesne dismorfije ili drugih problema sa samopouzdanjem i slikom o sopstvenom tijelu, čak i kod osoba koje ranije nisu bile sklone takvim teškoćama.

Neke metode, poput korišćenja steroida ili žvakanja izuzetno tvrde žvake kako bi se "izgradila" vilica, mogu da izazovu znatne fizičke posljedice, naročito kod tinejdžera koji ovaj trend najčešće i prate.

"Po mom mišljenju, najveći rizik 'maxxinga' je to što on može dodatno da podstakne anksioznost i depresiju, ako stvari ne ispadnu onako kako je osoba zamislila ili ako doživi neuspjeh. Kruto vezivanje za određene ciljeve može da izazove i snažan osjećaj stida i da vas uvuče u začarani krug", ističe klinički psihijatar, Dženifer Harstin.

Ukoliko pokleknete - priznajte to sebi

Savremeno društvo suočava se sa velikom neizvjesnošću i strahom zbog ekonomskih, političkih i ekoloških prilika, pa i nije iznenađenje što sve više ljudi prihvata "maxxing" trendove, jer im fokus na jednu stvar daje prividan osjećaj stabilnosti. Ipak, moguće je raditi na sebi i bez stvaranja ogromnog pritiska, uz postavljanje realnih ciljeva koji povećavaju šanse za uspjeh.

Imajući u vidu da se veliki dio ovog trenda zapravo svodi na to kako sve izgleda ljudima sa strane, Danlevi savjetuje da se zapitate:

"Da niko ne gleda i da niko ne može da vidi mjerljive rezultate, da li bih se i dalje ovoliko trudio/la?"

Čak i kada su u pitanju zdravije navike, nije poželjno pretvoriti hobi u obavezu tako što ćete opsesivno pratiti svaki svoj napredak

Stručnjaci ističu da su najzdraviji hobiji i aktivnosti upravo oni od kojih možete da napravite pauzu kada vam je potrebna, a da im se zatim vratite kada ponovo budete imali vremena, energije i mentalnog kapaciteta. Na taj način ne biste došli u situaciju, slikovito opisane starom izrekom, "dala baba dinar da uđe u kolo, a dva da iz njega izađe".

(MONDO)