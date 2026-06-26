Sve veća briga o mentalnom zdravlju ili skriveni alarm: Skrining depresije najtraženiji pregled građana u Srpskoj

U domovima zdravlja u Republici Srpskoj za pet mjeseci obavljeno je 33.500 preventivnih pregleda, a najveći broj građana odazvao se na skrining depresije.

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U domovima zdravlja širom Republike Srpske u prvih pet mjeseci ove godine zabilježen je izuzetan odziv na preventivne zdravstvene preglede. U ovom periodu realizovano je ukupno 33.500 pregleda.

Prema zvaničnim podacima, ubjedljivo najveći broj obavljenih pregleda odnosi se na skrining depresije, kroz koji je prošlo čak 22.169 građana.

Visok broj pregleda u oblasti mentalnog zdravlja zabilježen je u domovima zdravlja Banja Luka, Višegrad, Gradiška i Laktaši. Ovakvi podaci jasno ukazuju na značajan rast svijesti u društvu o važnosti mentalne higijene, kao i na smanjenje stigme kada je u pitanju rano prepoznavanje i rješavanje psiholoških poteškoća.

Rezultati pregleda za maligna i hronična oboljenja

Nakon kontrole mentalnog zdravlja, građani su najveći interes pokazali za skrining karcinoma debelog crijeva, u okviru kojeg su izvršena 3.933 pregleda, a u realizaciji ovih aktivnosti prednjačili su domovi zdravlja Banja Luka, Višegrad i Novi Grad.

Takođe, velika pažnja posvećena je i masovnim hroničnim nezaraznim bolestima. Skrining na rano otkrivanje dijabetesa tipa 2 obuhvatio je 3.778 pacijenata, sa najvećim brojem pregleda u u Banjaluci, Višegradu, Novom Gradu i Derventi. Istovremeno, u istim lokalnim zajednicama sprovedeno je i 3.620 pregleda u svrhu procjene ukupnog kardiovaskularnog rizika.

Sa ciljem da se preventivne aktivnosti dodatno ojačaju, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske obezbijedio je u ovoj godini dodatnih 10 miliona KM. Ova sredstva namijenjena su isključivo za stimulaciju domova zdravlja kako bi još intenzivnije sprovodili četiri ključna preventivna programa: skrining karcinoma debelog crijeva, rano otkrivanje dijabetesa tipa 2, procjenu kardiovaskularnog rizika i skrining depresije.

Pored finansijske podrške, proces je olakšan i sa tehnološke strane. U okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) kreirana je posebna digitalna aplikacija pod nazivom „E – preventiva“. Unutar ove aplikacije razvijeni su specifični upitnici i nalazi za svaki od četiri navedena skrininga, što porodičnim ljekarima znatno ubrzava i pojednostavljuje rad sa pacijentima na terenu.

Konstruktivna podrška preventivnim programima ne predstavlja samo institucionalnu odgovornost prema stanovništvu, već i strateški potez za dugoročno rasterećenje kompletnog zdravstvenog sistema. Pravovremeno sprečavanje razvoja teških oboljenja direktno utiče na smanjenje troškova kasnijeg liječenja i omogućava efikasnije upravljanje resursima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.