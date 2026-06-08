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Fond zdravstvenog osiguranja RS obezbijedio dodatnih 10 miliona KM за besplatne preventivne preglede

Fond zdravstvenog osiguranja RS obezbijedio dodatnih 10 miliona KM за besplatne preventivne preglede

Autor Haris Krhalić
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Fond zdravstvenog osiguranja RS obezbijedio je dodatnih 10 miliona KM za besplatne preventivne preglede širom Srpske. Saznajte na koja četiri pregleda imate pravo bez participacije.

pregled kod ljekara Izvor: Shutterstock

U cilju jačanja preventivnih aktivnosti i podsticanja domova zdravlja da u većoj mjeri sprovode preventivne preglede, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je u ovoj godini obezbijedio dodatnih 10 miliona KM za sprovođenje preventivnih pregleda na području cijele Republike Srpske.

Iz Fonda pozivaju osiguranike da iskoriste ovo pravo i obave preventivne preglede, jer rano otkrivanje bolesti značajno povećava mogućnost uspješnog liječenja i očuvanja zdravlja.

Četiri vrste besplatnih pregleda bez participacije

Sredstva su usmjerena na četiri specifična preventivna pregleda:

  • Skrining karcinoma debelog crijeva,
  • Rano otkrivanje dijabetesa tipa 2,
  • Procjenu kardiovaskularnog rizika,
  • Skrining depresije.

Za svaki od navedenih preventivnih pregleda definisani su jasni kriterijumi i ciljne starosne grupe, u skladu sa vrstom skrininga i procjenom rizika. Svi ovi pregledi u potpunosti su finansirani sredstvima Fonda i za osiguranike su besplatni, jer su preventivni pregledi oslobođeni plaćanja participacije.

Iznos od 10 miliona KM za prevenciju je konkretan znak finansijske podrške i dokaz da je Fond prepoznao prevenciju kao mjeru u očuvanju zdravlja, dok sa druge strane ova stimulacija dodatno podstiče aktivno uključivanje domova zdravlja u cijeloj Republici Srpskoj u programe prevencije.

Aplikacija „E - preventiva“ u okviru IZIS-a olakšava posao ljekarima

Osim finansijskih sredstava, Fond je u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) kreirao i posebnu aplikaciju „E - preventiva“ koja značajno olakšava rad porodičnim ljekarima kada je riječ o sprovođenju ovih aktivnosti.

Aplikacija je osmišljena na način da se podaci o potrebi za preventivnim pregledima kreiraju u realnom vremenu. Dakle, sistem sam prepoznaje da li je određeni skrining potreban osiguraniku i na osnovu toga se formiraju liste pregleda u skladu sa definisanim faktorima rizika.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će i u narednom periodu nastaviti da ulaže u prevenciju, jer su pravovremeno otkrivanje bolesti i očuvanje zdravlja stanovništva među najvažnijim uslovima za kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu.

"Pozivamo osiguranike da se obrate svom porodičnom ljekaru i informišu o preventivnim pregledima na koje imaju pravo, jer je najbolji pregled upravo onaj koji se obavi na vrijeme", poručuju iz Fonda.

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Fond zdravstvenog osiguranja RS pregledi

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