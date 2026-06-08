Fond zdravstvenog osiguranja RS obezbijedio dodatnih 10 miliona KM за besplatne preventivne preglede

Fond zdravstvenog osiguranja RS obezbijedio je dodatnih 10 miliona KM za besplatne preventivne preglede širom Srpske. Saznajte na koja četiri pregleda imate pravo bez participacije.

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U cilju jačanja preventivnih aktivnosti i podsticanja domova zdravlja da u većoj mjeri sprovode preventivne preglede, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je u ovoj godini obezbijedio dodatnih 10 miliona KM za sprovođenje preventivnih pregleda na području cijele Republike Srpske.

Iz Fonda pozivaju osiguranike da iskoriste ovo pravo i obave preventivne preglede, jer rano otkrivanje bolesti značajno povećava mogućnost uspješnog liječenja i očuvanja zdravlja.

Četiri vrste besplatnih pregleda bez participacije

Sredstva su usmjerena na četiri specifična preventivna pregleda:

Skrining karcinoma debelog crijeva,

Rano otkrivanje dijabetesa tipa 2,

Procjenu kardiovaskularnog rizika,

Skrining depresije.

Za svaki od navedenih preventivnih pregleda definisani su jasni kriterijumi i ciljne starosne grupe, u skladu sa vrstom skrininga i procjenom rizika. Svi ovi pregledi u potpunosti su finansirani sredstvima Fonda i za osiguranike su besplatni, jer su preventivni pregledi oslobođeni plaćanja participacije.

Iznos od 10 miliona KM za prevenciju je konkretan znak finansijske podrške i dokaz da je Fond prepoznao prevenciju kao mjeru u očuvanju zdravlja, dok sa druge strane ova stimulacija dodatno podstiče aktivno uključivanje domova zdravlja u cijeloj Republici Srpskoj u programe prevencije.

Aplikacija „E - preventiva“ u okviru IZIS-a olakšava posao ljekarima

Osim finansijskih sredstava, Fond je u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) kreirao i posebnu aplikaciju „E - preventiva“ koja značajno olakšava rad porodičnim ljekarima kada je riječ o sprovođenju ovih aktivnosti.

Aplikacija je osmišljena na način da se podaci o potrebi za preventivnim pregledima kreiraju u realnom vremenu. Dakle, sistem sam prepoznaje da li je određeni skrining potreban osiguraniku i na osnovu toga se formiraju liste pregleda u skladu sa definisanim faktorima rizika.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će i u narednom periodu nastaviti da ulaže u prevenciju, jer su pravovremeno otkrivanje bolesti i očuvanje zdravlja stanovništva među najvažnijim uslovima za kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu.

"Pozivamo osiguranike da se obrate svom porodičnom ljekaru i informišu o preventivnim pregledima na koje imaju pravo, jer je najbolji pregled upravo onaj koji se obavi na vrijeme", poručuju iz Fonda.