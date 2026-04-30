logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Građani dobijaju uvid u troškove liječenja: Fond RS pokreće aplikaciju "Moje zdravstvo"

Građani dobijaju uvid u troškove liječenja: Fond RS pokreće aplikaciju "Moje zdravstvo"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Fond zdravstvenog osiguranja RS završio aplikaciju "Moje zdravstvo" koja omogućava uvid u zdravstveni karton i stvarne troškove liječenja.

Fond RS završio aplikaciju "Moje zdravstvo": Uvid u karton i troškove liječenja na jednom mjestu

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finalizirao je aplikaciju "Moje zdravstvo", koja će osiguranicima omogućiti jednostavan i pregledan uvid u elektronski zdravstveni karton, kao i u stvarne troškove zdravstvene zaštite.

Kako je saopšteno iz Fonda, aplikacija će biti dostupna nakon što stigne potvrda sa platforme "App Store", čime će biti omogućeno istovremeno korišćenje i za korisnike ajfon i android uređaja.

Putem aplikacije, osiguranici će na jednom mjestu imati pristup medicinskoj dokumentaciji, uključujući nalaze i mišljenja ljekara, rezultate dijagnostičkih procedura, kao i izdate uputnice.

Iz Fonda ističu da će nova digitalna usluga doprinijeti boljem razumijevanju troškova zdravstvene zaštite, koji se često posmatraju samo kroz participaciju, iako ona predstavlja tek dio ukupnih izdvajanja.

"Sada će osiguranici moći jasno da vide koliko su lično izdvojili kroz participaciju, ali i koliki dio troškova pokriva Fond", navodi se u saopštenju.

Nakon što aplikacija bude aktivirana, Fond će obavijestiti osiguranike o načinu preuzimanja pristupnih podataka, dok će dodatne informacije biti dostupne na zvaničnoj internet stranici, kao i putem naloga na društvenim mrežama.

Tagovi

aplikacija Fond zdravstvenog osiguranja RS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ