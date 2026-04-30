Građani dobijaju uvid u troškove liječenja: Fond RS pokreće aplikaciju "Moje zdravstvo"

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finalizirao je aplikaciju "Moje zdravstvo", koja će osiguranicima omogućiti jednostavan i pregledan uvid u elektronski zdravstveni karton, kao i u stvarne troškove zdravstvene zaštite.

Kako je saopšteno iz Fonda, aplikacija će biti dostupna nakon što stigne potvrda sa platforme "App Store", čime će biti omogućeno istovremeno korišćenje i za korisnike ajfon i android uređaja.

Putem aplikacije, osiguranici će na jednom mjestu imati pristup medicinskoj dokumentaciji, uključujući nalaze i mišljenja ljekara, rezultate dijagnostičkih procedura, kao i izdate uputnice.

Iz Fonda ističu da će nova digitalna usluga doprinijeti boljem razumijevanju troškova zdravstvene zaštite, koji se često posmatraju samo kroz participaciju, iako ona predstavlja tek dio ukupnih izdvajanja.

"Sada će osiguranici moći jasno da vide koliko su lično izdvojili kroz participaciju, ali i koliki dio troškova pokriva Fond", navodi se u saopštenju.

Nakon što aplikacija bude aktivirana, Fond će obavijestiti osiguranike o načinu preuzimanja pristupnih podataka, dok će dodatne informacije biti dostupne na zvaničnoj internet stranici, kao i putem naloga na društvenim mrežama.