"Liječenje bi za mnoge moglo postati luksuz": Opozicija protiv izmjena zakona, očekuje se burna sjednica NSRS

Pred poslanike Narodne skupštine Republike Srpske 19. maja stižu hitne izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koje su izazvale burne reakcije javnosti.

Najviše pažnje privukla je odredba kojom se briše dosadašnji limit participacije od 370 KM, zbog čega stručnjaci upozoravaju da bi liječenje za mnoge građane moglo postati znatno skuplje.

Prema važećem zakonu, bez obzira na ukupnu cijenu zdravstvene usluge, pacijent po jednoj usluzi nije mogao platiti više od 370 KM participacije. Predloženim izmjenama taj limit se ukida, čime se otvara mogućnost da građani snose mnogo veći dio troškova liječenja.

Pravni stručnjaci pojašnjavaju da bi, ukoliko zakon bude usvojen u predloženom obliku, pacijenti za skupe operacije i dijagnostičke procedure mogli plaćati procenat ukupne cijene usluge bez jasno definisanog maksimalnog iznosa. Tako bi, na primjer, za medicinski zahvat vrijedan 10.000 KM participacija mogla iznositi i nekoliko hiljada maraka, zavisno od procenta koji bude obračunavan.

Ne treba zaboraviti da je od januara već poskupila participacija za bolničko liječenje, kao i za pojedine zdravstvene usluge i to iznosu od 170 odsto.

Pored participacije, sporno je i predloženo rješenje prema kojem bi pravo na zdravstvenu zaštitu moglo biti uslovljeno uplatom doprinosa od strane poslodavca. Sindikati upozoravaju da radnici ne bi smjeli snositi posljedice zbog neizmirenih obaveza poslodavaca, posebno imajući u vidu da je zdravstveno osiguranje ustavno zagarantovano pravo.

Najavljene izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u Republici Srpskoj izazvale su oštre reakcije opozicionih stranaka, koje upozoravaju da bi novi model mogao dovesti do značajnog povećanja troškova liječenja i ugrožavanja principa dostupnosti zdravstvene zaštite.

Dok vlast izmjene predstavlja kao tehničko unapređenje sistema i njegovo finansijsko prilagođavanje, opozicija poručuje da se radi o mjeri koja direktno pogađa standard građana i povećava nejednakost u pristupu zdravstvenim uslugama.

Jedan od najglasnijih kritičara, poslanik PDP-a i PSS-a Bojan Kresojević, koji kaže da zakon koji predviđa poskupljenje operacije srca sa 370 na 3.000 KM mora biti odmah povučen.

"Do sada je participacija bila ograničena na 370 KM, a izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju ukidaju to ograničenje. Po novom zakonu, trudnica ne može da se liječi ako poslodavac nije uplatio doprinose", rekao je Kresojević.

Pozvao je sve klubove poslanika, sindikate, udruženja potrošača i udruženja građana da podrže zahtjev za povlačenje ovog zakona.

"Liječenje mora biti pravo, a ne luksuz", zaključio je Kresojević.

Oštru reakciju imao je i poslanik SDS-a Tomica Stojanović, koji smatra da se izmjenama zakona dodatno finansijsko opterećenje prebacuje na stanovništvo.

“Vlast, kad nema sredstava u budžetu, pribjegava ili zaduženjima ili guranju ruku u džepove naroda. Ovo je direktno guranje ruku u džepove građana”, poručio je Stojanović.

Kritiku je uputila i poslanica PDP-a i PSS-a Mirna Savić Banjac, koja je upozorila da bi ukidanje limita participacije moglo dovesti do toga da liječenje postane finansijski nedostižno za veliki broj građana.

"Svakodnevno upozoravamo da je usvajanje zakona po hitnoj proceduri postalo praksa, umjesto da bude izuzetak u neophodnim slučajevima. Tako se ovaj put po hitnom postupku naši građani uskraćuju za još jedno životno važno pravo, a to je pravo na liječenje. Podizanjem granice za participaciju se u suštini svako ko ima prosječna primanja stavlja u položaj da će morati da bira između zdravlja i opstanka, posebno imajući u vidu činjenicu da smo zemlja gdje su najskuplji lijekovi i da je i sama terapija propisana od strane ljekara, mnogima nedostižna", rekla je Savić Banjac i dodala:

"Sada će i samo liječenje mnogima ostati nedostižno, a Republiku Srpsku, po ko zna koji put, pretvaraju u društvo koje za povlaštene plaća milione budžetskog novca za lobiranje i njihova prava, a osnovna ljudska prava običnom narodu oduzima i tjera i ovo malo ljudi da napuštaju Republiku Srpsku glavom bez obzira", navela je ona.

Podsjećamo, Savez sindikata Republike Srpske uputio je amandmane Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske, tražeći izmjene spornih odredbi prije usvajanja zakona.

O predloženim izmjenama poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljaće 19. maja, a očekuje se da će upravo pitanja participacije i prava osiguranika izazvati najveću raspravu u parlamentu.

