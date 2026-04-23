Odluka Vlade RS: Roditeljima u Srpskoj duplo više dana bolovanja za djecu

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju po hitnom postupku, kojim se značajno povećava broj dana koje roditelji mogu koristiti za odsustvo s posla u slučaju bolesti djeteta.

Kako je nakon sjednice Vlade u Banjaluci saopštio ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, izmjenama zakona se proširuju prava roditelja, ali i uvode dodatne kategorije oslobađanja od plaćanja participacije.

„Kada govorimo o djetetu do 15 godina, trenutnim zakonom je bilo definisano 15 dana mogućnosti odsustva, a sada će to biti do 30 dana. Ako se radi o djetetu starijem od 15 godina, trenutno je sedam dana, a povećava se na 14 dana“, istakao je Šeranić.

On je dodao da su izmjenama obuhvaćene i nove kategorije koje će biti oslobođene plaćanja participacije.

„Oslobođene su plaćanja osobe u komatoznom stanju, kao i osobe sa oštećenjem sluha i nemogućnosti govora. Kada je riječ o dobrovoljnim davaocima krvi, sada će biti oslobođeni participacije davaoci sa minimalno sedam davanja krvi. Takođe, participacije će biti oslobođena i lica sa poremećajem u razvoju“, precizirao je Šeranić.

Inicijativa za povećanje broja dana bolovanja za njegu bolesnog djeteta sa 15 na 30 dana godišnje stigla je od Udruženja „Moje dijete“, koje je saopštilo da je usvajanje prijedloga važan korak za porodice.

„Ja sam danas jako ponosna jer je naša inicijativa, koju smo podnijeli ispred Udruženja ‘Moje dijete’, da se poveća broj dana za bolovanje za njegu bolesnog djeteta usvojena na sjednici Vlade Republike Srpske“, navela je Jelena Bjelica iz ovog udruženja.

Dodala je da ova odluka neće odmah početi sa primjenom, jer mora biti usvojena u Narodnoj skupštini.

"Ali ovo je najvažnije i to smo čekali i s obzirom da je usvojeno po hitnom postupku, nadam se da će biti usvajano već na prvom zasjedanju", poručila je Bjelica.

