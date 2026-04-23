Nove odluke Vlade RS: Posao za 500 djece poginulih boraca, veća prava za pacijente i nepromijenjene školarine

Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici više odluka, među kojima se izdvajaju izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, plan zapošljavanja 500 djece poginulih boraca, te nova višemilionska ulaganja u poljoprivredu.

Po hitnom postupku utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, osnovni razlog za ove izmjene je potreba preciznijeg uređenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđivanje svojstva osiguranog lica, obim prava na zdravstvenu zaštitu, kao i programa zdravstvene zaštite.

Izmjenama je preciznije uređen obim specijalističko-konsultativne i bolničke zaštite, te je proširena lista lica oslobođenih plaćanja participacije. Pored toga, preciznije je razrađen postupak odobravanja liječenja i dijagnostike izvan Republike Srpske.

Vlada je prihvatila Informaciju o Javnom pozivu i preuzela obavezu da tokom 2026. godine zaposli najmanje 500 nezaposlenih lica iz kategorije djece boraca poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

"Obavezuju se ministarstva, republičke uprave, republičke upravne organizacije, javna preduzeća i javne službe čiji je osnivač Republika, kao i jedinice lokalne samouprave i javne ustanove čiji su osnivači da u tekućoj godini, sprovedu zapošljavanje ovih lica", naglašava se u saopštenju. Procesom će koordinisati Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite.

Četiri miliona KM za modernizaciju sela

Usvojena je i Informacija o nastavku projekta "Selo Republike Srpske – moje mjesto za život!", za šta je resornim ministarstvima naloženo da obezbijede dodatnih 4.000.000 KM. Projekat podrazumijeva nabavku traktora "Belarus", gdje Vlada sufinansira 60 odsto, a krajnji korisnici 40 odsto vrijednosti.

Iz Vlade podsjećaju da je do sada isporučen 161 traktor, te da je cilj ove mjere da se prvenstveno podrže poljoprivredna gazdinstva čiji su nosioci starosti 40 godina i mlađi, kako bi im se omogućio ostanak i dalji razvoj proizvodnje na selu.

Školarine i dječija zaštita

Donesena je odluka da visina školarine za redovne studente na javnim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2026/27. godini ostane nepromijenjena. Ova odluka je donesena nakon analize finansijskih pokazatelja, a imajući u vidu značaj školarina na standard najšireg sloja studentske populacije.

Takođe, utvrđena je i osnovica za visinu cenzusa prava na dodatak na djecu za 2026. godinu, koja će iznositi 952,47 KM.

Na sjednici je usvojena i Uredba kojom se utvrđuje visina i način plaćanja naknada za postavljanje reklamnih panoa, transparenata i drugih natpisa u zaštitnom pojasu javnih puteva. Iz Vlade je pojašnjeno da obračun naknada vrši upravljač puta srazmjerno vremenu korišćenja u toku kalendarske godine.