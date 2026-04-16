logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlada RS: Nije tačno da je Grad slao dopise za obnovu spomenika na Banj brdu

Autor Vesna Kerkez
0

Vlada Republike Srpske demantuje tvrdnje Grada Banjaluka da su upućivani zvanični dopisi za obnovu Spomenika palim Krajišnicima na Banj brdu.

viber_image_2022-02-19_11-53-39-143.jpg Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju saopštilo je da nisu tačne tvrdnje projekt menadžera Grada Milade Šukalo da su u više navrata upućivani zvanični dopisi u vezi sa obnovom Spomenika palim Krajišnicima na Banj brdu.

Reagujući na njenu današnju izjavu, navode da u evidencijama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju postoji samo jedan "javni apel" iz 2021. godine, koji je uputio gradonačelnik Draško Stanivuković, te da se on ne može smatrati zvaničnim zahtjevom.

"Nakon tog javnog apela, spomenik na Banj brdu nije bio predmet nijednog zvanično upućenog zahtjeva", ističe se u saopštenju.

Iz Vlade dodaju da je za izdavanje dozvola za objekte pod zaštitom nadležno resorno ministarstvo, te naglašavaju da gradska administracija nije dostavila potrebnu dokumentaciju za pokretanje postupka rekonstrukcije.

U saopštenju se navodi i da je projekat rekonstrukcije izradio Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, koji djeluje kao institucija Vlade Republike Srpske.

Predstavnici Vlade kritikovali su način komunikacije gradske administracije, ocijenivši da se važna pitanja ne mogu rješavati putem društvenih mreža, već isključivo kroz institucionalne procedure.

"Pozivamo nadležne iz Grada da prikupe potrebnu dokumentaciju i zvanično podnesu zahtjev za rekonstrukciju spomenika, umjesto da inicijative plasiraju putem društvenih mreža", poručeno je.

Iz Vlade su takođe izrazili sumnju u mogućnost realizacije složenog projekta obnove u kratkom roku do Dana grada, 22. aprila, naglašavajući da će, bez obzira na aktuelne nesuglasice, ispuniti svoju obavezu prema očuvanju antifašističkog nasljeđa.

Šukalo je danas pozvala je Vladu Republike Srpske da "zajedno sa Gradom obnovi Spomenik palim Krajišnicima na Banj brdu".

"S obzirom na to da je predsjednik Vlade nedavno više puta ponovio da je tu za građane i razvoj Banjaluke, pozivam ga da zajedno rekonstruišemo Spomenik palim Krajišnicima na Banj brdu. Ako zaista želi da ispravi nepravdu prethodnog saziva Vlade, sada ima priliku", poručila je Šukalo.

Rekla je da je Grad, zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika, uradio projekat rekonstrukcije spomenika na Banj brdu, koji je od republičkog značaja.

"Vrijeme je da zajedno realizujemo ovaj projekat za Dan grada, 22. april, kada je naša Banjaluka oslobođena od fašizma, a ne da vijence, kao prethodnih godina, postavljamo na ogradu od gradilišta", istakla je Šukalo.

Podsjetila je da je Grad Banjaluka do sada više puta inicirao i slao dopise Vladi Republike Srpske da se ovaj projekat zajedno realizuje, kako bi se zaustavio višegodišnji proces propadanja jednog od simbola Banjaluke i Republike Srpske i nacionalnog spomenika BiH.

Tagovi

Milada Šukalo Banj brdo spomenik Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

