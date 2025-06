Stanivuković obišao radove na Banj brdu: Najavio brojne promjene u na omiljenom izletištu Banjalučana

Gradonačelnik Draško Stanivuković sa saradnicima obišao je radove na sanaciji pješačke staze, koja vodi od podnožja Banj brda prema najpoznatijem izletištu – Trešnjiku.

Izvor: Grad Banjaluka/Aleksandar Čavić

Kako je tom prilikom naglasio, ova rekreativna zona je omiljeno mjesto velikog broja Banjalučana.

"Mi smo odredili ovu lokaciju kao mjesto koje treba dodatno da uljepšavamo, baš kao i mnoga druga mjesta u našem gradu, naše prelijepe parkove koje smo uredili u prethodnom periodu koji su danas mnogo ljepši. Tako na primjer danas kada idete obalama Vrbasa dobija se jedan potpuno novi obris i ljepota Banjaluke, a mi naš grad vidimo vidimo kao moderan i evropski grad. Moramo uljepšavati mjesta gdje boravimo, uređivati ih i obezbijediti dodatni sadržaj u samoj Rekreativnoj zoni. Od početka, pa preko Rajnerovog vrela pa sve do Trešnjika radimo rekonstrukciju staze dugu dva i po kilometra, uređujemo da ima dovoljnu širinu i da bude ugodna za šetanje i rekreaciju, trčanje, za one koji vole mir i prirodu", rekao je on.

Naglasio je i to kako će, po završetku rekonstrukcije, staza dati sve te mogućnosti.

Podsjetio je i da je cjelokupan mobilijar uključen u projekat rekonstrukcije.

"Kada je riječ o mobilijaru, spravama za vježbanje, sve je u okviru projekta rekonstrukcije, obnove i zamjene – dakle mobilijar, staze, ivičnjaci, mostići -kompletno ćemo rekonsturisati, obnoviti i postaviti sve novo, a ovaj dio grada će dobiti posebnu ljepotu. Ovaj projekat je vrijedan 200 hiljada KM, a rok je do 15. avgusta, ali mi se trudimo da svaki rok skratimo. Nakon toga ćemo raditi i serpentine koje vode do Vrućice, a nastavićempo i šetalište od Švedske plaže pa sve do Vrućice, koja će biti dugačka nešto manje od jednog KM. To nam je projekat na kojem takođe radimo i plan nam je da ovog ljeta to završimo", kazao je Stanivuković.

Istakao je kao će sve to stvoriti jedan poseban osjećaj Banjaluke.

"Insistiram i na tome sa svojim saradnicima da se razmisli o posebnoj noćnoj ambijentalnoj rasvjeti kroz šumu, koja će pružiti određen ugođaj i biće moguće šetanje naveče, dakle jedan noćni ambijent. Radimo i kompletan projekat Rekreativne zone, a on bi podrazumijevao da uz asfaltni dio koji vodi od rampe do Banj brda pa do vrha, uradimo više kilometara tartan staze sa desne strane, kao one koja se nalazi u Parku „Mladen Stojanović“. To ćemo takođe da realizujemo. Radićemo i ambijentalnu rasjvetu u tom dijelu Banj brda, a plan nam je i da obnovimo, uredimo sprave za vežbanje, da budu savremenije i prilagođenije ovom periodu, što će dati poseban ambijent", rekao je gradonačelnik.

Naglasio je i to kako se razmatra da li ima prostora za adreanalin park i zip-lajn.

"Radimo i projekat žičare. Na mjestu nekadašnjeg „Novak“ restorana Grad planira vlasnicima da ponudi da tu bude jedna gradska kuća i galerija, koja bi takođe bila jedan nezaobilazan sadržaj koji će grad ponuditi. Sve će to obogatiti sadržaj Banj brda koji je i sada posjećen, ali će da bude pristupačan svima", rekao je on.

Istakao je i to kako obilazak svih radova je radi toga da se na terenu sagleda stvarno stanje.

"Moja želja je da sagledam projekat. Ovaj projekat obuhvata i to da prilikom većih padavina kiše sama staza će postati čvršća, kompaktnija, stabilnija i da je prilagođena upravo kišama i padavinama i tom prilikom neće se stvarati blato. Znate da ovdje nije bilo moguće poslije kiše da se šeta, a sada ćemo imati funckionalnost staze. Ovo je posebna tehnika i sama staza će imati trajnost", rekao je gradonačelnik.

