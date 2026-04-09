Vlada RS predložila izmjene zakona: Veća primanja za borce i nova naknada za starije od 65 godina

Vlada RS predložila izmjene zakona: Veća primanja za borce i nova naknada za starije od 65 godina

Autor Nikolina Damjanić
Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog izmjena Zakona o pravima boraca po hitnom postupku, kojim se uvode veća primanja i nova novčana naknada za borce starije od 65 godina bez drugih prihoda.

Vlada RS predlaže veća primanja za borce i novu naknadu za starije od 65 Izvor: Vlada Republike Srpske

Prema predloženim rješenjima, osnovica za sva primanja ubuduće će biti vezana za prosječnu neto platu u Republici Srpskoj, što znači da će rast plata automatski povećavati i boračka davanja. Uvodi se i posebno novčano primanje za borce starije od 65 godina koji nemaju druge prihode, kao i za bivše logoraše.

Izmjenama zakona predviđeno je i da djeca poginulih boraca ostvaruju pravo na godišnju novčanu naknadu, te da status borca mogu dobiti i pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine koji ispunjavaju uslove prebivališta.

Na istoj sjednici Vlada je utvrdila i nacrt zakona o vodnim uslugama, kojim se uređuje oblast vodosnabdijevanja i odvodnje u skladu sa standardima Evropske unije, kao i izmjene zakona o internim finansijskim kontrolama u javnom sektoru.

Usvojen je i izvještaj Fonda solidarnosti za 2025. godinu, prema kojem je odobreno više od 27 miliona KM pomoći za sanaciju posljedica zaraznih bolesti, elementarnih nepogoda i podršku privredi.

Vlada je donijela i odluku o izdvajanjima od 3,3 miliona KM za banjsku rehabilitaciju penzionera, proglasila područje „Igrišta“ na planini Javor vazdušnom banjom, te usvojila akcione planove za zaštitu životne sredine i saradnju sa dijasporom za period 2026–2028. godine.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

