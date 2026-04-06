Od v.d. predsjednika do direktora: Ana Trišić Babić na čelu nove Kancelarije za međunarodnu saradnju

Ana Trišić Babić, doskorašnja vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske, imenovana je za vršioca dužnosti direktora novoosnovane Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, otkriva portal CAPITAL.

Ona je imenovana na sjednici Vlade Republike Srpske 27. marta na mandat od 90 dana. Kancelarija je osnovana prije mjesec dana, a njena osnovna zadaća biće unapređenje međunarodne saradnje Republike Srpske sa državama, regijama i međunarodnim organizacijama, sa ciljem zaštite političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih interesa entiteta, piše Capital.

Prema uredbi o osnivanju, Kancelarija će izrađivati dugoročne strategije za jačanje međunarodne pozicije RS, pratiti međunarodne trendove i pripremati planove u skladu sa ciljevima ekonomskog rasta, kulturne promocije i političke stabilnosti. Takođe, učestvovaće u organizaciji i koordinaciji svih sastanaka i posjeta međunarodnih predstavnika RS i obrnuto.

U opis poslova Ane Trišić Babić uključeni su i neposredni susreti „u skladu sa direktnim zaduženjem predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade RS ili drugog nadležnog organa i institucije“.

Kancelarija će se finansirati iz budžeta RS, donatorskih sredstava, EU fondova i drugih izvora.

Podsjećamo, Trišić Babić je krajem oktobra prošle godine imenovana za vršioca dužnosti predsjednika RS nakon što je CIK BiH oduzeo mandat Miloradu Dodiku na osnovu presude Suda BiH.