Ana Trišić Babić: Obavijestili smo Izrael o svemu što se dešava u BiH

Ana Trišić Babić: Obavijestili smo Izrael o svemu što se dešava u BiH

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor RTRS
0

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, zajedno sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, istakla je nakon sastanka sa predsjednikom Izraela Isaacom Herzogom, da je posjeta Izrealu počela na velika vrata - sastankom sa predsjednikom.

Ana trišić babić o sastanku s herzogom Izvor: RTRS/screenshot

"Zaista smo zadovoljni, Herzog je obaviješten svemu što se dešava u BiH, današnje predavanje je njihov dan koji se redovno održava", ističe Trišić Babić, prenosi RTRS.

Ona je dodala da današnjim početkom posjete, svi ostali sastanci idu u pravcu jačanja saradnje.

Dodik se susreo i sa ambasadorom SAD u Izraelu, Mike Huckabeeom.

Podsjećamo, delegacija Republike Srpske koju predvode v.d. predsjednika Ana Trišić Babić i Dodik prisustvuje u Јerusalimu prestižnom godišnjem predavanju "Ze’ev Jabotinsky Lecture", koje se održava u službenoj Rezidenciji predsjednika Izraela Isaka Hercoga.

Ana Trišić Babić Izrael

