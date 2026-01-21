Trišić Babić pojasnila razloge vraćanja tri zakona Narodnoj skupštini RS

Vršilac dužnosti predsjednika RS Ana Trišić Babić traži od Narodne skupštine ponovnu razradu tri zakona – Krivičnog zakonika, zakona o duvanu i zakona o sezonskim poslovima. Zakoni su vraćeni radi dodatnih konsultacija sa predlagačima i unapređenja rješenja u njima.

Izvor: Borislav Zdrinja

Trišić Babić istakla je da je cilj da zakonska rješenja budu realna, društveno pravedna i primjenjiva u praksi, te da daju konkretne rezultate. Posebno je naglasila značaj Zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih proizvoda, koji ima za cilj zaštitu djece i omladine kroz zabranu prodaje duvanskih i drugih proizvoda za pušenje maloljetnicima.

"Cilj dodatnih konsultacija je da se dođe do sveobuhvatnijeg rješenja koje će osigurati punu zaštitu nepušača, smanjiti mogućnost proizvoljnog tumačenja i selektivne primjene, uvesti razumnu kaznenu politiku i omogućiti jasne standarde za dosljednu primjenu u praksi", pojasnila je Trišić Babić.

Jedan od ključnih razloga vraćanja zakona odnosi se na kaznene odredbe koje su, u usvojenom obliku, ocijenjene prestrogim i nesrazmjernim u fazi uvođenja zakona. Vršilac dužnosti predsjednika navela je da će nakon usvajanja Zakona početi pripreme za izmjene i dopune u dijelu kaznene politike.

Trišić Babić je najavila i konsultacije sa ministrom pravde Goranom Selakom o Zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, posebno u dijelu koji omogućava sudiji ili vijeću da preispita zamjenu zatvorske kazne do jedne godine novčanom, u skladu sa stavovima Ustavnog suda.

Takođe, u narednim danima vršilac dužnosti predsjednika razgovaraće i sa ministrom finansija Zorom Vidović o Zakonu o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima, s ciljem njegovog svrsishodnijeg i efikasnijeg regulisanja.