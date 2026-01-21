logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trišić Babić pojasnila razloge vraćanja tri zakona Narodnoj skupštini RS

Trišić Babić pojasnila razloge vraćanja tri zakona Narodnoj skupštini RS

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Vršilac dužnosti predsjednika RS Ana Trišić Babić traži od Narodne skupštine ponovnu razradu tri zakona – Krivičnog zakonika, zakona o duvanu i zakona o sezonskim poslovima. Zakoni su vraćeni radi dodatnih konsultacija sa predlagačima i unapređenja rješenja u njima.

Trišić Babić vraća tri zakona Narodnoj skupštini radi dodatnih konsultacija Izvor: Borislav Zdrinja

Trišić Babić istakla je da je cilj da zakonska rješenja budu realna, društveno pravedna i primjenjiva u praksi, te da daju konkretne rezultate. Posebno je naglasila značaj Zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih proizvoda, koji ima za cilj zaštitu djece i omladine kroz zabranu prodaje duvanskih i drugih proizvoda za pušenje maloljetnicima.

"Cilj dodatnih konsultacija je da se dođe do sveobuhvatnijeg rješenja koje će osigurati punu zaštitu nepušača, smanjiti mogućnost proizvoljnog tumačenja i selektivne primjene, uvesti razumnu kaznenu politiku i omogućiti jasne standarde za dosljednu primjenu u praksi", pojasnila je Trišić Babić.

Jedan od ključnih razloga vraćanja zakona odnosi se na kaznene odredbe koje su, u usvojenom obliku, ocijenjene prestrogim i nesrazmjernim u fazi uvođenja zakona. Vršilac dužnosti predsjednika navela je da će nakon usvajanja Zakona početi pripreme za izmjene i dopune u dijelu kaznene politike.

Trišić Babić je najavila i konsultacije sa ministrom pravde Goranom Selakom o Zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, posebno u dijelu koji omogućava sudiji ili vijeću da preispita zamjenu zatvorske kazne do jedne godine novčanom, u skladu sa stavovima Ustavnog suda.

Takođe, u narednim danima vršilac dužnosti predsjednika razgovaraće i sa ministrom finansija Zorom Vidović o Zakonu o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima, s ciljem njegovog svrsishodnijeg i efikasnijeg regulisanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ana Trišić Babić zakoni NSRS duvan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ