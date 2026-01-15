logo
Trišić Babić: Savo Minić će vratiti i odmah preuzeti mandat

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
"Republika Srpska okrenuta je budućnosti, posvećena je razvoju i nije protiv bilo koga, za razliku od političkog Sarajeva koje je zarobljeno u prošlosti i posvećeno zagorčavanju života Srpskoj", izjavila je vršilac dužnosti predsjednika Srpske Ana Trišić Babić.

Savo Minić će vratiti i odmah preuzeti mandat Izvor: Borislav Zdrinja

Podsjetivši da je Sarajevo protiv postojanja Republike Srpske, Trišić Babić je konstatovala da je strana uprava njihovo najjače oružje u pokušaju urušavanja Srpske.

"Međutim, koliko god oni žele nestabilnost, mi smo odlučni da sačuvamo stabilnost i obezbijedimo izvjesnost. Da bi onemogućili stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, zato smo dogovorili da premijer Savo Minić vrati, a potom odmah preuzme mandat predsjednika Vlade Srpske", istakla je Trišić Babić.

Ona je pojasnila da ova odluka ima za cilj da o procesima u Republici Srpskoj odlučuje Republika Srpska i njene institucije, a ne neko izvan nje.

"Vlada na čijem čelu je Savo Minić započela je realizaciju strateških projekata usmjerenih na poboljšanje života svih građana, program za poboljšanje života boračke populacije, a naročito mlađe populacije i povećanje privredne aktivnosti. Logično je da ta vlada nastavi sa ispunjavanjem definisanih ciljeva", poručila je vršilac dužnosti predsjednika Republike Ana Trišić Babić. 

(Srna)

Tagovi

Ana Trišić Babić Savo Minić

