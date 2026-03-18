Tragedija u čačanskoj bolnici dobila epilog: Inspekcija objavila izvještaj o smrti pacijenata nakon operacije krajnika

Nakon inspekcijskog nadzora, izvještaj o smrti pacijenata u čačanskoj bolnici otkriva proceduralne greške u liječenju jednog pacijenta.

Posle inspekcijskog nadzora u čačanskoj bolnici, spoljašnje i unutrašnje kontrole, obdukcije i svih ostalih pretraga koje su još uvijek u toku, u slučaju smrti maloljetne E. M, nisu nađene proceduralne i stručne greške u liječenju i postupanju, dok ih je bilo u liječenju pacijenta M. M", rekao je doktor Dragoljub Paunović, savjetnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove.

Prije nešto više od mjesec dana, odlukom ministra zdravlja, uvedene su privremene mjere u čačanskoj bolnici. Rukovođenje ORL odjeljenjem preuzeli su ljekari UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na tom odjeljenju u kratkom vremenskom roku.

U skladu sa zakonskom procedurom, Opšta bolnica Čačak sprovela je unutrašnju kontrolu stručnog rada, a konačnu odluku da li je bilo propusta u liječenju doneće sud.

Prema njegovim riječima, za drugog pacijenta M. M. postojale su i stručne i proceduralne greške, ali obdukcioni nalazi još nisu gotovi tako da je, kako je rekao, teško da se izjasnimo o stepenu tih grešaka, kako su nastale i šta se desilo.

Četvorogodišnja djevojčica iz okoline Čačka preminula je 4. februara nakon operacije krajnika u čačanskoj bolnici. Ona je zbog komplikacija hitno odvezena u Beograd, gdje je preminula.

U istoj bolnici, poslije operacije preminuo je i 38-godišnji muškarac.

