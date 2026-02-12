Lončar nakon smrtnih slučajeva poslije operacija u Čačku: "Ko bude odgovoran biće kažnjen"

Nakon tragičnih smrtnih slučajeva u Čačku, ministar Lončar najavljuje inspekciju i stroge mjere za odgovorne u zdravstvenom sistemu.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je za RTS da ono što se dogodilo u čačanskoj bolnicijeste opomena za sve i preko toga ne može da se pređe. Lončar je istakao da će inspekcija ispitati ko je odgovoran za smrt djevojčice i mladića posle operacije u bolnici u Čačku, kao i da će odgovorni biti kažnjeni.

U Opštoj bolnici u Čačku je Zdravstvena inspekcija, obavlja se spoljašnji stručni nadzor, upućeni su lekari iz dva univerzitetska klinička centra, čekaju se i rezultati obdukcije preminule četvorogodišnje djevojčice.

Koje su posljednje informacije, da li su smrtni ishodi mogli da budu spriječeni, da li su problemi u toj ustanovi i sistemski i profesionalni, i da li je rješenje uvođenje privremene mjere.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izrazio je saučešće porodicama preminulih posle operacija u bolnici u Čačku. Istakao da će inspekcija utvrditi da li je u slučaju mladića koji je noćas preminuo, a koji je imao zdravstvenih problema, trebalo pristupiti operaciji.

"Ko bude odgovoran biće kažnjen. Samo malo strpljenja da utvrdimo i ukrstimo sve izvještaje i ko je kriv biće kažnjen“, kaže Lončar.

"Ne možemo da utvrdimo da li je bilo greške"

Prema njegovim riječima, u ovom momentu ne možemo da utvrdimo da li je bilo greške ljekara, ali ono što je utvrđeno je da otpusna lista ne može da se šalje viber porukom i da ne postoji komunikacija sa porodicom.

"To ne smije i ne može da se dešava. Moramo da izvučemo pouku iz svega ovoga. Moramo da budemo ljubazniji prema pacijentima i prema rodbini, da se izbaci politika iz zdravstva. Moramo da se bavimo pomaganjem ljudima", istakao je Lončar.

Naveo je podatke da je u 2025. u čačanskoj bolnici urađeno 7.168 operacija, od toga 500 operacija krajnika, dok je u cijeloj Srbiji urađeno 10.000 operacija krajnika.

"Moramo da provjerimo cijeli sistem u toj bolnici. Da bi građani bili sigurni, u bolnici su ljudi iz Kragujevca. Zaustavili smo hladne operacije. Došao je i drugi tim da pogledaju cijeli sistem, ne samo ORL, da daju podršku", kaže Lončar.

Bez hladnih operacija na ORL u čačanskoj bolnici

Pojasnio je da privremeno na ORL u čačanskoj bolnici neće biti hladnih operacija, da će druge operacije izvoditi ljudi iz Kragujevca i Beograda, a cijeli sistem će biti pod nadzorom dok ne bude siguran.

"Ne postoje lake operacije, pogotovo one koje se bave u totalnoj anesteziji. Hirurg procjenjuje da li može da se operacija izvede bezbjedno, onda anesteziolog. Ako anesteziolog ima nedoumica, uključuju se internisti i endokrinolozi", pojasnio je proceduru.

Naglasio je da niko neće biti zaštićen, i da će se ispitati sve u vezi sa slučajevima u Čačku. Ponovo se osvrnuo na slučaj mladića koji je preminuo tokom noći.

"Pacijent je najvjerovatnije čuo za tu doktorku, želio je da plati intervenciju, imao više pridruženih faktora rizika i potpisao je da želi da se operiše. Ispitaćemo sve i u vezi sa tim slučajem", istakao je ministar zdravlja.

Zamolio je za strpljenje i dodao da su vrata Ministarstva otvorena porodicama i da će sve biti transparentno.

"Ovo je opomena i preko ovoga ne može da se pređe, ovo je opomena za sve zdravstvene ustanove u Srbiji. Mora da se krene od ljubaznosti. Više će se kontrolisati procedure, vraćamo se na fabrička podešavanja, insistiraćemo na proceduri", rekao je ministar Lončar.

Najavio je iznenadne kontrole u zdravstvenim ustanovama.O:

