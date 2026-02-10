Tužilaštvo se oglasilo o smrti djevojčice nakon operacije krajnika: Pokrenuta istraga, preduzimaju se hitne mjere

Više javno tužilaštvo u Čačku oglasilo se o smrti devojčice nakon operacije krajnika.

Izvor: Rina/Privatna arhiva/Shutterstock/Milan Petrovics

Više javno tužilaštvo u Čačku oglasilo se saopštenjem u vezi smrti djevojčice E.M. (4) koja je preminula u srijedu 4. februara nakon operacije krajnika. Ona je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja prevezena u Beograd na Institut za majku i dijete gdje je nažalost preminula.

"U vezi pojačanog interesovanja javnosti povodom događaja kada je nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici u Čačku, preminulo dijete staro četiri godine, obaveštavamo javnost da je dežurni javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Čačku obaviješten od strane Policijske uprave u Čačku o događaju i da je naložio da se obavi obdukcija tijela preminulog djeteta, da se izvrše toksikološe analize, kao i da se preduzmu i druge mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi navedenog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka", navodi se u saopštenju.

Da podsjetimo, u ponedeljak 9. februara organizovan je protest ispred zgrade Opšte bolnice u Čačku. Roditelji i okupljeni građani tražili su odgovore od ljekara.