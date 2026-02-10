logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tužilaštvo se oglasilo o smrti djevojčice nakon operacije krajnika: Pokrenuta istraga, preduzimaju se hitne mjere

Tužilaštvo se oglasilo o smrti djevojčice nakon operacije krajnika: Pokrenuta istraga, preduzimaju se hitne mjere

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Više javno tužilaštvo u Čačku oglasilo se o smrti devojčice nakon operacije krajnika.

Tužilaštvo istražuje slučaj smrti djevojčice nakon operacije krajnika Izvor: Rina/Privatna arhiva/Shutterstock/Milan Petrovics

Više javno tužilaštvo u Čačku oglasilo se saopštenjem u vezi smrti djevojčice E.M. (4) koja je preminula u srijedu 4. februara nakon operacije krajnika. Ona je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja prevezena u Beograd na Institut za majku i dijete gdje je nažalost preminula.

"U vezi pojačanog interesovanja javnosti povodom događaja kada je nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici u Čačku, preminulo dijete staro četiri godine, obaveštavamo javnost da je dežurni javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Čačku obaviješten od strane Policijske uprave u Čačku o događaju i da je naložio da se obavi obdukcija tijela preminulog djeteta, da se izvrše toksikološe analize, kao i da se preduzmu i druge mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi navedenog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka", navodi se u saopštenju.

Da podsjetimo, u ponedeljak 9. februara organizovan je protest ispred zgrade Opšte bolnice u Čačku. Roditelji i okupljeni građani tražili su odgovore od ljekara.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Čačak djevojčica tužilaštvo Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ