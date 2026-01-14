Grudvama na Anu Bekutu u Čačku: Pjevačica pjevala iz kombija (Video)

Ana Bekuta sinoć je nastupila na javnom dočeku pravoslavne Nove godine u Čačku, a ovaj nastup će sigurno dugo pamtiti, ali ne po dobrom.

Izvor: X/Screenshot

Naime, Čačani su koncert ispratili trubljenjem, zvižducima, pištaljkama i uzvicima neodobravanja, a onda su počeli da je gađaju grudvama snijega.

Pjevačica je pokušala da nastavi nastup, ali se polako povlačila iza bine, da bi na kraju pjevala iz kombija.

Ana Bekuta je Čačku uzela 40.000 evra da peva iz kombijapic.twitter.com/iyvuJ2vrfs — Roky (@Roky05194191)January 14, 2026

Muzičara koji je nastupao s njom su pogodili u glavu, a pjevačica je zaustavila koncert i obratila se publici.

"Sram vas bilo! Imate li vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gdje je policija ovdje? Da li policija radi nešto? Mi nećemo više da pjevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh", ljutito je kazala Bekuta.