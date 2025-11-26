logo
Otkriveno ko je bio sa Anom Radović u "audiju": Upravljao vozilom prije nego što su završili u kanalu

Otkriveno ko je bio sa Anom Radović u "audiju": Upravljao vozilom prije nego što su završili u kanalu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

U toku je utvrđivanje okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće u kojoj su izgubljena dva mlada života.

Otkriveno ko je bio sa Anom Radović u automobilu Izvor: RINA.RS

Sa Anom Radović (20) sa Zlatibora, koja je nestala na putu do Beograda, a potom pronađena mrtva u automobilu koji je sletio u betonski propust na putu Čačak - Požega kod Ovčar banje, bio je i njen prijatelj Aleksandar M. (37) iz Tutina, kako se nezvanično saznaje.

Podsjetimo, jutros je pronađen automobil, a potom su u njemu uočena dva tijela, muškarca i žene.

"Pretpostavlja se da su u pitanju Ana Radović i njen prijatelj, izvesni Aleksandar M. iz Tutina koji je 1988.godište. Tijela su izvučena iz automobila i odvezena na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti", kaže izvor i dodaje da se pretpostavlja da je za volanom "audija", tutinskih registarskih oznaka, bio muškarac.

Inače, sumnja se da je automobil s puta sletio još u nedjelju predveče.

"Slučaj je i dalje obavijen misterijom. Ana Radović je u nedjelju krenula sa Zlatibora za Beograd, gde je strudirala. U nedjelju, između 18 i 19 sati se posljednji put čula sa svojim bratom, kada je rekla da je u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Kako se djevojka više nije javljala ni porodici ni prijateljima, a u Beograd nije stigla, porodica je sutradan, u ponedjeljak, prijavila nestanak - podsjeća izvor i dodaje da je signal njenog telefona lociran kod jezera Međuvršje, gdje je od juče otpočela potraga za automobilom i dvoje putnika", muškarcem i Anom.

Nažalost, jutros je prekoputa jezera, tik uz magistralu u uskom betonskom propustu pronađen "audi". Policija na licu mjesta obavljalja uviđaj i u toku je utvrđivanje okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće u kojoj su izgubljena dva mlada života.

 (Kurir/MONDO)

