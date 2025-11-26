logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ugašena dva mlada života: Smrskani "Audi" izvučen iz kanala u Ovčarsko-kablarskoj klisuri (FOTO) 1

Ugašena dva mlada života: Smrskani "Audi" izvučen iz kanala u Ovčarsko-kablarskoj klisuri (FOTO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
1

Izvučen je automobil koji je sletio sa puta u betonsi kanal, u Ovčarsko-kablarskoj klisuri i u kom su pronađena tijela nestale Ane Radović i njenog prijatelja.

Tragedija kod Čačka, pronađena tijela nestalih u smrskanom autu Izvor: RINA.RS

Nakon dva sata izvučeno je vozilo marke audi koje je sletjelo sa puta u betonski propust u Ovčarsko-kablarskoj klisuri i u kom su pronađena tijela nestale Ane Radović i njenog prijatelja.

"Vozilo je sa prednje strane poprilično smrskano, aktivirani su vazdušni jastuci. Oba lica su nastradala ostavši zaglvaljena u automobilu, ali tačan uzrok njihove smrti biće poznat nakon obdukcije. Prava tragedija, jer su dva mlada života ugašena", kaže za RINU izvor sa lica mjesta.

Potraga za vozilom počela je juče, jer prema podacima dobijenim preko baznih stanica sa telefona nestalih zaključeno je da im se trag gubi u Ovčarsko-kablarskoj klisuri.

Potraga je bila prvo usmjerena na jezero, ali bez uspjeha. Rano jutros mještani su uočili vozilo koje je sletjelo sa puta i o tome obavijestili nadležne. Sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće utvrdiće istraga.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija Čačak nesreća

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Mnk

Auto stoji poder ceste u kanalu 3 dana i niko nije primjetio, da li me neko zajebava sa ovim? U svjetu svih tehnoloskih mogucnosti pracenja signala oni nisu mogli prije da lociraju telefone?? Za ovo mora neko da odgovara!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ