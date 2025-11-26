Ugašena dva mlada života: Smrskani "Audi" izvučen iz kanala u Ovčarsko-kablarskoj klisuri (FOTO)

Izvučen je automobil koji je sletio sa puta u betonsi kanal, u Ovčarsko-kablarskoj klisuri i u kom su pronađena tijela nestale Ane Radović i njenog prijatelja.

Izvor: RINA.RS

Nakon dva sata izvučeno je vozilo marke audi koje je sletjelo sa puta u betonski propust u Ovčarsko-kablarskoj klisuri i u kom su pronađena tijela nestale Ane Radović i njenog prijatelja.

"Vozilo je sa prednje strane poprilično smrskano, aktivirani su vazdušni jastuci. Oba lica su nastradala ostavši zaglvaljena u automobilu, ali tačan uzrok njihove smrti biće poznat nakon obdukcije. Prava tragedija, jer su dva mlada života ugašena", kaže za RINU izvor sa lica mjesta.

Potraga za vozilom počela je juče, jer prema podacima dobijenim preko baznih stanica sa telefona nestalih zaključeno je da im se trag gubi u Ovčarsko-kablarskoj klisuri.

Potraga je bila prvo usmjerena na jezero, ali bez uspjeha. Rano jutros mještani su uočili vozilo koje je sletjelo sa puta i o tome obavijestili nadležne. Sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće utvrdiće istraga.