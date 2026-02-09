logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bolnica u Čačku se oglasila o smrti djevojčice nakon operacije krajnika

Bolnica u Čačku se oglasila o smrti djevojčice nakon operacije krajnika

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Bolnica u Čačku se oglasila o smrti djevojčice nakon operacije krajnika. Obaviješteni su Ministarstvo zdravlja i inspekcija.

Bolnica u Čačku se oglasila o smrti djevojčice nakon operacije krajnika Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Opšta bolnica u Čačku oglasila se saopštenjem na svom sajtu o slučaju smrti djevojčice E.M. (4) koja je preminula nakon operacije krajnika. Ona je hitno prevezena za Beograd na Institut za majku i dete gdje je nažalost preminula u srijedu 4. februara.

"Porodici ovim putem izrazavamo najdublje saučešće povodom tragičnog događaja. Nakon dobijanja informacija o događaju od 4. februara 2026.godine, Uprava bolnice je istog dana obavijestila Ministarstvo zdravlja i zdravstvenu inspekciju, nakon čega je sljedećeg dana sprovedena unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada o čemu je obaviještena zdravstvena inspekcija koja nije utvrdila postojanje propusta u vođenju medicinske dokumentacije. Nakon sprovođenja eksterne provjere kvaliteta stručnog rada od strane Ministarstva zdravlja i nalaza obdukcije, utvrdiće se da li je bilo propusta u liječenju uz preduzimanje svih mjera da bi se utvrdio uzrok ovog tragičnog događaja", navodi se na sajtu Opšte bolnice u Čačku.

Večeras je održan protest ispred bolnice zbog smrti djevojčice. Okupili su se porodica, prijatelji i brojni građani koji traže odgovornost za smrt djevojčice.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Srbija Čačak

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ